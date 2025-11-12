快訊

租借場地須電話詢問 竹縣資訊平台待優化

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣議員鄭朝鐘（中）昨質詢指出，許多局處的平台多年未更新，應將資訊線上化，便於民眾使用。記者郭政芬／攝影
新竹縣號稱科技城市，但包括體育場館租借平台及街頭藝人資訊平台還未全面開放場地線上申請，民眾仍須電話詢問，昨引起民代質詢關切。縣長楊文科坦言，資訊平台是地方政府較薄弱的環節。縣府明年將成立「數位發展處」，全面盤點整合各局處平台。

縣議員鄭朝鐘昨在議會質詢，提及體育場館資訊查詢與場地租借平台上，有些場館可透過線上日歷查看租借狀況，但有些無法顯示。反觀竹北、竹東國民運動中心將場地租借流程全部線上化，便於民眾預約使用，應全面便民化。

此外，檢視街頭藝人資訊平台，33個場地敘述皆為「尚無開放登記場地」，若民眾要詢問場地租借、活動安排或登記流程，得自行電話詢問。鄭朝鐘直言，許多局處的平台多年未更新，甚至停留在10年前的模式，希望縣府成立資訊專責單位，讓各平台真正優化、增加互動，不再原地踏步。

楊文科回應，縣府明年成立數位發展處，將全面盤點並整合各局處現有的平台系統，除了體育場館使用申請、文化局街頭藝人登記，也包含工務處的工程進度、建管發照等資訊，方便查詢申請。

教育局長楊郡慈說，目前作業已在進行中，後續將編列與爭取320萬元預算來推動平台整合；文化局長朱淑敏也說，相關系統會持續每年優化，並納入年度工作計畫逐步改善。

