苗栗縣廚餘養豬未來是否解禁？鍾東錦：可商量但有條件

中央社／ 苗栗縣11日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣為防範非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，即便疫情解禁後仍持續禁止，由於縣內消費習慣偏好廚餘飼養的黑毛豬，對於未來能否解禁？縣長鍾東錦說，可討論商量，但有條件。

台中1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。苗栗縣政府已於10月31日決議宣布，苗栗縣全面禁止使用廚餘養豬，至疫情解禁後仍持續禁止。

縣議員廖秀紅今天在縣議會第6次定期會中表示，苗栗縣有全台首座養豬廚餘共同蒸煮場，從來源分類、運輸、處理、再利用等各環節嚴密控管，環境部也針對養豬廚餘蒸煮即時監視系統提供補助辦理說明會。她說，部分廚餘養豬戶關心縣府未來是否解禁，並詢問鍾東錦對於「廚餘養豬」能否有更好機制。

鍾東錦表示，廚餘共同蒸煮場是由中央核准設立，縣府並未因此獲得管理人力、經費等相對應資源，但廚餘哪怕業者認真蒸煮、設備齊全，也可能發生員工一時偷懶沒有確實煮沸就給豬吃，存在不可預料的變數。

鍾東錦指出，如果要開放廚餘養豬，當然可以，但是中央要核准前，最起碼要向縣府打個商量，有個尊重，若要縣府管理也要給予人力，不能中央核准，出事卻要地方背鍋。

鍾東錦說，中央若要推動廚餘共同蒸煮，首先中央應給地方經費，讓環保局有足夠管理人手，其次，權責也要釐清，講清楚是由中央或地方監控，第三養豬協會要同意。

鍾東錦強調，中央、地方要合作而非對抗，縣市才能放心配合，若有好的機制來做管理，讓廚餘不會浪費，境外管控再加強，相信可以真正圍堵非洲豬瘟；此外，將來若要以共同蒸煮廚餘供應養豬戶，也要保證徵調一定豬隻數量優先供應苗栗肉品市場，條件先講清楚，中央、地方、養豬協會一起討論更好的制度。

非洲豬瘟 廚餘 鍾東錦
