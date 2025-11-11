兩樣情？桃園放颱風假 百貨公司湧人潮、街道店面略顯冷清

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影

鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課，因上午未見強烈風雨，部分民眾感覺「賺到颱風假」，桃園站前商圈百貨公司車潮絡繹不絕，午後甚至要排隊入場，而街道店面相較之下略顯冷清，民眾認為百貨公司具備街道商圈無法相比的優勢。

桃園今天雖然停班停課，但不少民眾在雙北上班，一早仍趕台鐵北上，百貨公司多見爺奶帶孫逛街或年輕學生族群消費，中午用餐時段餐廳與美食節人潮最盛，而路邊商店雖有開門，但少見逛街民眾走進店內；民眾王小姐一早11時就到百貨公司報到，排隊等了10分鐘才等到停車位。她指百貨公司和大賣場不用擔心風雨，又能滿足娛樂、消費與餐飲需求，比窩在家裡整天不活動好。

另一方面，KTV和電影院未見排隊人潮；業者認為，北北基桃停班停課未同步，不少人需要工作，而且明天是星期三，若颱風過境就要上班，無法盡情狂歡再休息，是人潮未明顯成長主因。另有業者表示，有些民眾得知今天放颱風假，昨晚已經慶祝，現在應該還在休息。

桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選，街道店面因無風雨屏蔽，逛街的人相對較少。記者陳俊智／攝影
桃園因颱風停班停課，百貨公司與賣場成為民眾出門活動首選，街道店面因無風雨屏蔽，逛街的人相對較少。記者陳俊智／攝影

