林昭錡質詢聚焦寶山水庫土地徵收 自救會到場籲合理補償

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員林昭錡今天總質詢聚焦寶山水庫稜線以下集水區土地徵收相關經費補償案。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員林昭錡今天總質詢聚焦寶山水庫稜線以下集水區土地徵收相關經費補償案。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員林昭錡今天總質詢聚焦寶山水庫稜線以下集水區土地徵收相關經費補償案，以及原科三期計畫的執行進度與後續配地。新竹縣長楊文科回應，縣府將積極處理，也感謝議員給予寶貴建議。

林昭錡今邀請寶山水庫自救會20多位鄉親到議會旁聽質詢，他要求寶山水庫稜線以下集水區應辦理土地徵收或補償，鄉親土地遭畫設為水質水源保護區，中央既不徵收、補償，也不給租金，很不合理，揚言要帶領鄉親向中央抗議還地於民，讓寶山水庫周邊得以發展。

楊文科回應，有關寶山水庫土地徵收的問題，是因當時徵收，水庫滿水以上1公尺到稜線的土地沒有徵收到，至於寶二水庫則是都有徵收，引起地主不滿。

新竹縣府經與中央各部會的協調之後，中央認為徵收沒有法源依據，對此他也深感無奈，但依據議員建議改採回饋金補償方式，除了由鄉公所提報水源保育與回饋計畫，縣府也將請工務處水利科就範圍檢討、提報租金等2項方案，報請經濟部水利署及台灣自來水公司盡速檢討，或召開協調會研議，維護縣民的權益。

林昭錡也質詢科學園區三期推動進度及後續區段徵收的公平性、合理性，針對後續區段徵收，希望縣府公平配地，有關土地權利價值換算的問題，請縣長指示地政處，趁目前還沒開始徵收，有充分時間要去檢討公告土地現值，不要到時土地徵收匆匆忙忙，弄的不公平、不合理惹民怨。

楊文科回應，有關園區三期的部分，現在正進行土地都市計畫的變更程序中，議員特別建議徵收時，地價的計算與權責的計算能夠更公平一點，縣府將依據配地辦法詳細研擬，至於他提到員山里及二、三重埔公告土地現值差距差2倍，將請地政處研究是否公平合理。

新竹縣議員林昭錡今天總質詢聚焦原科三期計畫的執行進度與後續配地。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員林昭錡今天總質詢聚焦原科三期計畫的執行進度與後續配地。記者郭政芬／攝影

新竹 水庫 土地徵收 楊文科
