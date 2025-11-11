快訊

五楊高楊頭段工程將施作 民代會勘欲爭取竹北國道涵洞拓寬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨立委范雲、新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，近日會同高公局、縣府、當地鹿場里長范光仁等會勘，盼能爭取拓寬涵洞，改善整體交通路網。記者郭政芬／攝影
民進黨立委范雲、新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，近日會同高公局、縣府、當地鹿場里長范光仁等會勘，盼能爭取拓寬涵洞，改善整體交通路網。記者郭政芬／攝影

近期有民眾陳情，新竹縣興東路1段跟自強1路口的國道中山箱涵過窄，地方反映箱涵視線陰暗，尖峰時期常有擦撞。五楊高楊頭段工程即將施作，希望能一併拓寬該涵洞。民進黨立委范雲、新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，近日會同高公局、縣府、當地鹿場里長范光仁等會勘，盼能爭取拓寬涵洞，改善整體交通路網。

蔡蕥鍹指出，福興東路是竹北東、西向要道，路寬近20公尺，但涵洞僅15公尺，汽機車併行擠壓、回堵與追撞風險升高，兩端路口導引不足加劇車流延滯。她要求縣府與高公局啟動「先期止險＋中長期拓寬」的雙軌方案，並爭取該路段納入五楊高楊頭段拓寬工程整體改善。

蔡蕥鍹轉述高公局主任工程司林佳煜指出，因福興東路涵洞與路寬不符，依規若拓寬經費由高公局負擔，但預計2年施工期將全面封鎖涵洞，改由替代道路進出，恐引起民怨。

鹿場里長范光仁認為長達2年封鎖路口，恐造成車流嚴重回堵。建議考慮新增涵洞往嘉勤南路接成功8路或嘉勤南路接文興路，紓解通行科學園區的車流。至於這個路口，他也建議可加強橋下照明警示、檢討線型與交通導引、調整護欄與彈性柱配置等，以恢復有效通行寬度又維持行人安全。

范雲辦公室副主任徐承濂指出，後續將協調交通部與高公局，把地方交通需求納入五楊高架拓寬整體規畫，在不影響國道運行的工法及期程下，同步提出合理時程與經費配置原則。希望成功爭取高公局補助拓寬福興東路側涵洞整體改善經費，解決交通問題。

新竹 國道 涵洞 范雲 蔡蕥鍹 高公局 五楊高架
