「長照不如短照」 竹市農村社區為長者開重訓、手作課

中央社／ 台北11日電

農業部今天頒獎表揚全國十大綠色照顧優良典範農村社區；其中新竹市香山區海山社區認為長照不如短照，設計重訓、手作課程，讓長者開心動起來，連共餐都採健康的地中海飲食。

海山社區發展協會執行長廖育璿說，長照還不如短照，協會希望長輩每天能到社區據點上課，透過各類手作、體適能，讓長者身體機能維持在良好狀態，且不會有孤獨感，這對長輩的家庭來說，比長照更有用，目前協會有95歲長者還能開心學手作。

廖育璿介紹海山社區發展協會，在綠色照顧強項就是體適能，她說，協會不是只有讓長者做一般手腳伸展，而是長者最需要增加肌肉耐力的重訓，還有訓練上半身肌群的戰繩，且是聘有專業教練的指導。

廖育璿說，6、7年來，協會透過強度較高的體適能訓練，提升很多長者自我價值，今年新竹的馬拉松，社區就有26名長者報名。

海山社區的手作課程也很有趣，廖育璿舉例，除了有老師設計，也會與長者一起討論，例如：有一次討論做造型肥皂，因長者們正在享用餐後葡萄，有人就想到成葡萄形狀，之後又想出做成龍眼模樣。

廖育璿提到協會提供長者的午餐，是經過用心設計較健康的地中海飲食，少油、少鹽卻符合長者的營養需求。

廖育璿說，希望長者們透過參與綠色照顧，都能安心快樂在地老化，減少人生結束前臥床時間，協會就有2名長者，持續參加協會體適能及手作課程，過世前的臥床時間都不到5天。

台中市霧峰區農會也是辦理農村綠色照顧獲表揚，家政指導員林麗雪說，為提高長者參與手作課程的動力，教長者利用霧峰農會可承重12公斤米袋，製成後背包，讓長者們很有感。

林麗雪提到，有些男性長者對手作課程開始很排斥，但在其他女性長者協助下，也會愈做愈有心得。

農業部統計，農村綠色照顧推動5年，已輔導137家農漁會、302個村社區執行綠色照顧計畫，透過辦理綠療育課程、綠飲食共餐及關懷服務，累計受益高齡者達194萬人次，將持續擴展全國各地綠色照顧站點，實現農業永續與長者幸福共好願景。

農業部 新竹 長輩
