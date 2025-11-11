聽新聞
大火燒毀桃園南門市場 下周一拆除、周邊道路封閉2周
桃園市南門市場上周發生大火，災情慘重。市府今表示，經現場勘查，市場部分攤位與漁市場範圍結構均已嚴重受損，評估須全面拆除，建管處預計本月17日起將進場，工期約2周，屆時文化街、南昌西街及南昌東街等區域將封閉管制，提醒民眾注意。
南門市場上周因火災，有約三分之二面積、數百攤位受影響。市府持續推動災後復原工作，為防範鳳凰颱風來襲造成二次災害，市府昨將受損的屋頂、雨遮及附屬建築物等區域預防性拆除。
副市長王明鉅今早也主持視訊會議，邀集經發局、都發局、建管處、新工處、消防局、環保局、警察局、交通局及桃園區公所等相關局處，共同研議後續嚴重損壞建物的拆除時程與範圍。
經發局表示，經結構技師公會11月7日現場勘查，市場部分攤位與漁市場範圍結構均已嚴重受損，評估須全面拆除，建管處預計自11月17日起進場拆除。
經發局表示，為維護拆除期間的施工安全，包含文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域將封閉管制，汽機車均禁止通行與停放；11月16日前，施工單位將完成圍籬設施、設置交通管制牌面，並依拆除進度與現場狀況滾動式調整封閉範圍，提醒民眾與攤商，拆除作業期間請勿進入施工區域，以確保自身安全。
