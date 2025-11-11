快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

竹警交通隊交安組將遷至新廳舍 議員憂不便民籲留在原址

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員黃美慧今指出，交通隊新建廳舍周邊屬於交通要道，人車混雜、道路更形狹小與擁塞，若之後將交安組遷移至新廳舍，將嚴重影響警方緊急出勤的反應時間和機動性，有礙第一線執法效率。記者王駿杰／翻攝
市議員黃美慧今指出，交通隊新建廳舍周邊屬於交通要道，人車混雜、道路更形狹小與擁塞，若之後將交安組遷移至新廳舍，將嚴重影響警方緊急出勤的反應時間和機動性，有礙第一線執法效率。記者王駿杰／翻攝

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，目前勤務組與行政組已進駐，這本應是警政硬體升級的美事，但市議員黃美慧今在定期會質詢指出，該新建廳舍周邊屬於交通要道，人車混雜、道路更形狹小與擁塞，若之後將交安組遷移至新廳舍，將嚴重影響警方緊急出勤的反應時間和機動性，有礙第一線執法效率。

警察局長許頌嘉表示，目前交通隊業務組與勤務組都已經搬入新大樓，但最後交安組仍會搬進去，如果有身障洽公民眾有停車需求，值班台員警都可協助。至於議員關心的交安組業務所帶來的洽公車位與車流問題，交通隊會循序漸進地改善，會盡量克服相關問題。

黃美慧說，經國路屬竹市重要交通要道，交通隊新廳舍附近除有兩間美語補習班，還有北門國小、眷村博物館、耳鼻喉科等，若將交安組搬至新廳舍，尖峰時刻恐同時出現警方出勤、民眾洽公、學生上下課、病患看診等情況，將對交通安全帶來嚴重影響。

另外，警方在交通隊新廳舍對向商業林立的巷弄內設置一個停車場提供洽公民眾停車，民眾停好車得步行前往新廳舍，中間需橫跨東大路，周邊道路有單行道與重要幹道，車流量大，該處交通特性為學童接送頻繁、臨停違停多易發生交通事故，而到新廳舍洽公民眾得將車停到狹小巷弄停車場，車輛進出不易風險高，而該停車場停車空間能否符合日後使用也是問題。

黃美慧指出，相較於交安組位於東大路二段的原址，該處路段同屬市區主幹道，路幅寬，車流量均衡，事故風險低，警方機動性強，她認為，新廳舍只適合行政辦公人員進駐，建議警方交安組應保留在原址辦公，以確保警方的機動性與出勤效率。

新竹市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，目前已啟用。記者王駿杰／攝影
新竹市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，目前已啟用。記者王駿杰／攝影

停車場 交通事故 北門
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

楊梅警結合扶輪社捐血活動宣導 強化民眾防詐、交安觀念

屏東縣1到10月闖紅燈8死 未戴安全帽釀9死 警專案取締

屏東縣固定測速照相桿共109支僅1/3運作 交通隊公布相關資訊

相關新聞

通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

通霄地標再少一支！鳳凰颱風來臨前夕，苗栗縣通霄火力發電廠昨晚間將除役的5號機煙囪以伐樹方式「放倒」拆除，高達120公尺的...

100換200！挺在地豬肉產業 邱臣遠宣布：各大市場發送加倍券

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，為協助相關產業度過疫情期間造成的...

竹警交通隊交安組將遷至新廳舍 議員憂不便民籲留在原址

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於...

影／竹縣喊科技城市...租借平台卻要打電話洽詢 鄭朝鐘呼籲便民化

新竹縣號稱科技城市，但在公部門的資訊整合與平台數位化上，進度明顯落後。縣議員鄭朝鐘今日質詢指出，體育場館租借平台及街頭藝...

台韓美食外交！桃園金牌好店前進韓國拉麵慶典 台式麻醬麵飄香

桃園市政府秘書處近日攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，飛往友好城市韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，3名桃園...

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

台72線接台61線最後一哩路百億元工程案，公路局上周以地方沒有共識暫停執行，苗栗縣長鍾東錦今天要求團隊，全力以赴排除障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。