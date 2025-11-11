快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

影／竹縣喊科技城市...租借平台卻要打電話洽詢 鄭朝鐘呼籲便民化

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員鄭朝鐘說，許多局處的平台多年未更新，甚至仍停留在10年前的模式，希望藉由成立資訊專責單位，讓各平台真正優化。記者郭政芬／攝影
議員鄭朝鐘說，許多局處的平台多年未更新，甚至仍停留在10年前的模式，希望藉由成立資訊專責單位，讓各平台真正優化。記者郭政芬／攝影

新竹縣號稱科技城市，但在公部門的資訊整合與平台數位化上，進度明顯落後。縣議員鄭朝鐘今日質詢指出，體育場館租借平台及街頭藝人資訊平台均未全面開放場地線上申請，民眾仍須電話詢問，呼籲各局處加速資訊數位化。對此，縣長楊文科回應，資訊平台一直是地方政府較薄弱、也較少被重視的環節。縣府明年度將成立「數位發展處」，全面盤點並整合各局處平台。

鄭朝鐘指出，體育場館資訊查詢與場地租借平台上，有些場館可透過線上日歷查看租借狀況，但有些就無法顯示。反觀竹北、竹東國民運動中心將場地租借流程全部線上化，便於民眾預約使用，呼籲便民化。

此外，以街頭藝人資訊平台為例，33個場地敘述皆為「尚無開放登記場地」，官網頁面雖列出場地資訊，卻看不到任何街頭藝人表演影音、活動紀錄。若民眾要詢問場地租借、活動安排或登記流程，仍得改以電話詢問，這2年來只有5則重要公告、1則活動媒合。

鄭朝鐘說，許多局處的平台多年未更新，甚至仍停留在10年前的模式，希望藉由成立資訊專責單位，讓各平台真正優化，提高互動性，不再原地踏步。

楊文科回應，目前各項資訊平台是地方政府相對薄弱、也較少被重視的項目。此次成立「數位發展處」，將會全面盤點並整合各局處現有的平台系統，包括體育場館使用申請、文化局街頭藝人登記，工務處像是工程進度、建管發照等資訊，未來都能在平台上查詢。接下來將以整體優化為目標，讓所有平台更完善便利，這會是數發處重要的工作重點。

教育局長楊郡慈說明，目前作業已在進行中，後續將編列與爭取320萬元預算來推動平台整合，並與縣府協調相關細節。她提到，部分直轄市已由市府建立統一的場館租借平台，現況也會做相關因應。文化局長朱淑敏則回應，相關系統會持續每年優化，並納入年度工作計畫中逐步改善。

鄭朝鐘指出，資訊應該全部線上化，便於民眾預約使用，呼籲便民化。記者郭政芬／攝影
鄭朝鐘指出，資訊應該全部線上化，便於民眾預約使用，呼籲便民化。記者郭政芬／攝影

街頭藝人 體育 文化局
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

含芬普尼蛋疑流入竹縣 縣府：預防性下架並稽查

竹縣公費流感疫苗尚有29700劑 12日起再新增一種疫苗選項

LINE對話曝光！豐邑天坑案開審理庭 縣長楊文科、前處長首度出庭

竹縣明年預算471億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

相關新聞

通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

通霄地標再少一支！鳳凰颱風來臨前夕，苗栗縣通霄火力發電廠昨晚間將除役的5號機煙囪以伐樹方式「放倒」拆除，高達120公尺的...

100換200！挺在地豬肉產業 邱臣遠宣布：各大市場發送加倍券

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，為協助相關產業度過疫情期間造成的...

竹警交通隊交安組將遷至新廳舍 議員憂不便民籲留在原址

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於...

影／竹縣喊科技城市...租借平台卻要打電話洽詢 鄭朝鐘呼籲便民化

新竹縣號稱科技城市，但在公部門的資訊整合與平台數位化上，進度明顯落後。縣議員鄭朝鐘今日質詢指出，體育場館租借平台及街頭藝...

台韓美食外交！桃園金牌好店前進韓國拉麵慶典 台式麻醬麵飄香

桃園市政府秘書處近日攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，飛往友好城市韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，3名桃園...

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

台72線接台61線最後一哩路百億元工程案，公路局上周以地方沒有共識暫停執行，苗栗縣長鍾東錦今天要求團隊，全力以赴排除障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。