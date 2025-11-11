影／竹縣喊科技城市...租借平台卻要打電話洽詢 鄭朝鐘呼籲便民化

新竹縣號稱科技城市，但在公部門的資訊整合與平台數位化上，進度明顯落後。縣議員鄭朝鐘今日質詢指出，體育場館租借平台及街頭藝人資訊平台均未全面開放場地線上申請，民眾仍須電話詢問，呼籲各局處加速資訊數位化。對此，縣長楊文科回應，資訊平台一直是地方政府較薄弱、也較少被重視的環節。縣府明年度將成立「數位發展處」，全面盤點並整合各局處平台。

鄭朝鐘指出，體育場館資訊查詢與場地租借平台上，有些場館可透過線上日歷查看租借狀況，但有些就無法顯示。反觀竹北、竹東國民運動中心將場地租借流程全部線上化，便於民眾預約使用，呼籲便民化。

此外，以街頭藝人資訊平台為例，33個場地敘述皆為「尚無開放登記場地」，官網頁面雖列出場地資訊，卻看不到任何街頭藝人表演影音、活動紀錄。若民眾要詢問場地租借、活動安排或登記流程，仍得改以電話詢問，這2年來只有5則重要公告、1則活動媒合。

鄭朝鐘說，許多局處的平台多年未更新，甚至仍停留在10年前的模式，希望藉由成立資訊專責單位，讓各平台真正優化，提高互動性，不再原地踏步。

楊文科回應，目前各項資訊平台是地方政府相對薄弱、也較少被重視的項目。此次成立「數位發展處」，將會全面盤點並整合各局處現有的平台系統，包括體育場館使用申請、文化局街頭藝人登記，工務處像是工程進度、建管發照等資訊，未來都能在平台上查詢。接下來將以整體優化為目標，讓所有平台更完善便利，這會是數發處重要的工作重點。