快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

台韓美食外交！桃園金牌好店前進韓國拉麵慶典 台式麻醬麵飄香

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，於11月7至9日赴韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，吸引許多民眾圍觀。圖／桃市府提供
桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，於11月7至9日赴韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，吸引許多民眾圍觀。圖／桃市府提供

桃園市政府秘書處近日攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，飛往友好城市韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，3名桃園廚師王碩賢、葉晴及邱心辰現場烹調道地的台式麻醬麵，與韓國民眾分享台灣好滋味，秘書處今天分享交流成果，表示明年將邀龜尾市參與「桃園龍岡米干節」，深化台韓交流。

龜尾市是韓國農心食品「辛拉麵」的主要生產地，自2022年開始舉辦融合飲食產業、觀光及文化的地方性慶典活動「龜尾拉麵慶典」，今年邁入第4屆。為了使活動升級為全球性韓國美食慶典，龜尾自2023年開始邀請國外城市共襄盛舉，桃園已連續3年受邀參加。繼冠軍牛肉麵與桃園龍岡地區的特色米干後，今年以歷久不衰的經典美味—麻醬麵作為拉麵慶典的推廣美食。

受邀赴龜尾拉麵慶典的桃園在地金牌好店－韓老爺台式拌麵負責人王碩賢說，透過這次麵食文化交流，讓許多韓國民眾品嚐到我們獨特的台式拌麵風味，這不僅是味道的交流，也是文化和情感的分享，希望讓大家看到來自台灣的好味道，感受其中的創新巧思。

桃園市政府秘書處表示，本次合作的韓老爺台式拌麵致力於融合台灣傳統風味與眷村好味道，打造最道地且富有創意的台式美食，創立僅3年便榮獲「2023桃園金牌好店」肯定。3位廚師以台灣直送的材料現場調製香濃可口的麻醬，特調麻醬與剛起鍋的麵條完美融合，香氣四溢，吸引慶典中的往來人潮，以創意重新詮釋的麻醬麵擄獲韓國民眾味蕾。

秘書處表示，桃園市與韓國龜尾市於2016年締結為友好城市，雙方交流密切。今年龜尾市訪團訪桃參加「2025台灣燈會在桃園」，龜尾市韓斗禮園藝術團也於「2023世界客家博覽會」開幕期間演出。在明年締盟10周年之際，規畫邀請龜尾市參與「桃園龍岡米干節」，透過實地互訪交流，持續深化兩市友好關係。

桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，於11月7至9日赴韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，吸引許多民眾圍觀。圖／桃市府提供
桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，於11月7至9日赴韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，吸引許多民眾圍觀。圖／桃市府提供

桃園 拉麵
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園停班課網評價兩極 有人稱善政...通勤族卻怨公車停駛「不早說」

怎麼認定能放颱風假？桃園勞動局：通勤途經桃園也能放

MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

相關新聞

通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

通霄地標再少一支！鳳凰颱風來臨前夕，苗栗縣通霄火力發電廠昨晚間將除役的5號機煙囪以伐樹方式「放倒」拆除，高達120公尺的...

100換200！挺在地豬肉產業 邱臣遠宣布：各大市場發送加倍券

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，為協助相關產業度過疫情期間造成的...

竹警交通隊交安組將遷至新廳舍 議員憂不便民籲留在原址

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於...

影／竹縣喊科技城市...租借平台卻要打電話洽詢 鄭朝鐘呼籲便民化

新竹縣號稱科技城市，但在公部門的資訊整合與平台數位化上，進度明顯落後。縣議員鄭朝鐘今日質詢指出，體育場館租借平台及街頭藝...

台韓美食外交！桃園金牌好店前進韓國拉麵慶典 台式麻醬麵飄香

桃園市政府秘書處近日攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，飛往友好城市韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，3名桃園...

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

台72線接台61線最後一哩路百億元工程案，公路局上周以地方沒有共識暫停執行，苗栗縣長鍾東錦今天要求團隊，全力以赴排除障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。