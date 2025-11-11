台韓美食外交！桃園金牌好店前進韓國拉麵慶典 台式麻醬麵飄香
桃園市政府秘書處近日攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，飛往友好城市韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，3名桃園廚師王碩賢、葉晴及邱心辰現場烹調道地的台式麻醬麵，與韓國民眾分享台灣好滋味，秘書處今天分享交流成果，表示明年將邀龜尾市參與「桃園龍岡米干節」，深化台韓交流。
龜尾市是韓國農心食品「辛拉麵」的主要生產地，自2022年開始舉辦融合飲食產業、觀光及文化的地方性慶典活動「龜尾拉麵慶典」，今年邁入第4屆。為了使活動升級為全球性韓國美食慶典，龜尾自2023年開始邀請國外城市共襄盛舉，桃園已連續3年受邀參加。繼冠軍牛肉麵與桃園龍岡地區的特色米干後，今年以歷久不衰的經典美味—麻醬麵作為拉麵慶典的推廣美食。
受邀赴龜尾拉麵慶典的桃園在地金牌好店－韓老爺台式拌麵負責人王碩賢說，透過這次麵食文化交流，讓許多韓國民眾品嚐到我們獨特的台式拌麵風味，這不僅是味道的交流，也是文化和情感的分享，希望讓大家看到來自台灣的好味道，感受其中的創新巧思。
桃園市政府秘書處表示，本次合作的韓老爺台式拌麵致力於融合台灣傳統風味與眷村好味道，打造最道地且富有創意的台式美食，創立僅3年便榮獲「2023桃園金牌好店」肯定。3位廚師以台灣直送的材料現場調製香濃可口的麻醬，特調麻醬與剛起鍋的麵條完美融合，香氣四溢，吸引慶典中的往來人潮，以創意重新詮釋的麻醬麵擄獲韓國民眾味蕾。
秘書處表示，桃園市與韓國龜尾市於2016年締結為友好城市，雙方交流密切。今年龜尾市訪團訪桃參加「2025台灣燈會在桃園」，龜尾市韓斗禮園藝術團也於「2023世界客家博覽會」開幕期間演出。在明年締盟10周年之際，規畫邀請龜尾市參與「桃園龍岡米干節」，透過實地互訪交流，持續深化兩市友好關係。
