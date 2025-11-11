通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

通霄地標再少一支！鳳凰颱風來臨前夕，苗栗縣通霄火力發電廠昨晚間將除役的5號機煙囪以伐樹方式「放倒」拆除，高達120公尺的大煙囪於晚間6點6分倒地，發出震撼的轟然巨響，鄰近居民也感受到地面震動，宣告舊發電設備系統功成身退，走入歷史。

通霄電廠原僅有5根高120公尺的大煙囪，採紅白相間著色，並有警示燈閃爍，1990年前後中國偷渡客最盛的年代，成了指引偷渡客上岸的「明燈」。後為因應持續成長的用電需求，1997年在電廠區西南角增設第6號複循環機組，讓電廠擁有6根大煙囪，其中1至3號及第6號機組煙囪也都耗費鉅資重新塗裝彩繪。

近年來，通霄電廠辦理擴建更新計畫，舊的1、2、3號複循環發電機組在商轉35年後，於2017年除役，並於2019年起開始拆除這3機組的3支煙囪。第1號機組因無空間拉倒，採取由上而下的方式拆除，第2、3號機組則是採伐樹拉倒的方式作業。

為配合第2期更新改建工程，4、5號機組也於今年3月31日除役；舊4號機組煙囪由廠方於9月27日晚間「放倒」，技術團隊採用「伐樹」原理，在煙囪底部鑿出開口，利用自身重量使煙囪傾倒至指定區域。