快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨傍晚鳳凰颱風來臨前夕，第5號舊機組煙囪(左上)進行拆除作業，之後通霄電廠將僅剩塗裝彩繪「通霄」字樣及通霄鎮徽的6號機煙囪一枝獨秀。圖／攝影玩家張麥斯提供
昨傍晚鳳凰颱風來臨前夕，第5號舊機組煙囪(左上)進行拆除作業，之後通霄電廠將僅剩塗裝彩繪「通霄」字樣及通霄鎮徽的6號機煙囪一枝獨秀。圖／攝影玩家張麥斯提供

通霄地標再少一支！鳳凰颱風來臨前夕，苗栗縣通霄火力發電廠昨晚間將除役的5號機煙囪以伐樹方式「放倒」拆除，高達120公尺的大煙囪於晚間6點6分倒地，發出震撼的轟然巨響，鄰近居民也感受到地面震動，宣告舊發電設備系統功成身退，走入歷史。

通霄電廠原僅有5根高120公尺的大煙囪，採紅白相間著色，並有警示燈閃爍，1990年前後中國偷渡客最盛的年代，成了指引偷渡客上岸的「明燈」。後為因應持續成長的用電需求，1997年在電廠區西南角增設第6號複循環機組，讓電廠擁有6根大煙囪，其中1至3號及第6號機組煙囪也都耗費鉅資重新塗裝彩繪

近年來，通霄電廠辦理擴建更新計畫，舊的1、2、3號複循環發電機組在商轉35年後，於2017年除役，並於2019年起開始拆除這3機組的3支煙囪。第1號機組因無空間拉倒，採取由上而下的方式拆除，第2、3號機組則是採伐樹拉倒的方式作業。

為配合第2期更新改建工程，4、5號機組也於今年3月31日除役；舊4號機組煙囪由廠方於9月27日晚間「放倒」，技術團隊採用「伐樹」原理，在煙囪底部鑿出開口，利用自身重量使煙囪傾倒至指定區域。

昨晚6點6分許，第5號舊機組煙囪也順利放倒，高達120公尺的煙囪倒地，伴隨震動與巨響，現場也吸引許多在地民眾圍觀，見證歷史時刻。廠方為確保電力系統安全，在放倒作業期間，第6號機組配合降載運轉，而目前通霄電廠僅剩塗裝彩繪「通霄」字樣及通霄鎮徽的6號機煙囪一枝獨秀。

通霄電廠辦理擴建更新改建工程，天然氣新燃機的煙囪樣貌與舊式煙囪全然不同。記者吳傑沐／攝影
通霄電廠辦理擴建更新改建工程，天然氣新燃機的煙囪樣貌與舊式煙囪全然不同。記者吳傑沐／攝影

機組 彩繪 偷渡
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印度新德里地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

苗縣審議通過苑裡天下路都更計畫 啟動舊街區再生

通霄警佐黃建忠榮獲全國後勤楷模 多年默默奉獻備受肯定

隱形的風險？從長榮空服員倒下，看航空業「懲罰文化」下的慢性疲勞與飛安問題

相關新聞

通霄地標再少！苗縣通霄電廠120公尺高煙囪除役「放倒」走入歷史

通霄地標再少一支！鳳凰颱風來臨前夕，苗栗縣通霄火力發電廠昨晚間將除役的5號機煙囪以伐樹方式「放倒」拆除，高達120公尺的...

100換200！挺在地豬肉產業 邱臣遠宣布：各大市場發送加倍券

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，為協助相關產業度過疫情期間造成的...

竹警交通隊交安組將遷至新廳舍 議員憂不便民籲留在原址

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於...

影／竹縣喊科技城市...租借平台卻要打電話洽詢 鄭朝鐘呼籲便民化

新竹縣號稱科技城市，但在公部門的資訊整合與平台數位化上，進度明顯落後。縣議員鄭朝鐘今日質詢指出，體育場館租借平台及街頭藝...

台韓美食外交！桃園金牌好店前進韓國拉麵慶典 台式麻醬麵飄香

桃園市政府秘書處近日攜手在地金牌好店「韓老爺台式拌麵」，飛往友好城市韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動，3名桃園...

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

台72線接台61線最後一哩路百億元工程案，公路局上周以地方沒有共識暫停執行，苗栗縣長鍾東錦今天要求團隊，全力以赴排除障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。