快訊

100換200！挺在地豬肉產業 邱臣遠宣布：各大市場發送加倍券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會，宣布將於11月14日至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。圖／新竹市府提供
新竹市府今舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會，宣布將於11月14日至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。圖／新竹市府提供

全國非洲豬瘟疫情控制有成！中央日前宣布全國疫情達成清零目標，活豬禁運及禁宰措施全面解除，為協助相關產業度過疫情期間造成的損失，新竹市府除免收1個月攤租外，並積極協助業者申請中央補助。今天在市府大廳舉辦「好豬上桌幸福加倍」振興活動記者會。代理市長邱臣遠宣布，將於11月14日至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。

邱臣遠表示，為協助業者加速重回正軌、帶動市場買氣，市府特別推出「振興豬肉產業加倍券」方案，期盼藉此活絡市場經濟、提振消費信心，讓民眾安心享用國產豬肉的鮮美滋味。

產發處表示，「振興豬肉產業加倍券」將於11月14日及15日連續兩日，在東門市場、關東市場、士林市場、南寮市場、中央市場、南門市場、北門市場、中正市場、果菜批發市場及竹蓮市場等10處公有零售市場同步發放。民眾可於發放當日以現金100元兌換200元加倍券，並可於超過240家張貼「合作店家」貼紙的豬肉或豬肉製品攤商使用，加倍享受超值優惠與在地好滋味。

產發處說明，此次加倍券採「限量發放」機制，每人限領1次、最多兌換1份，總計發放1萬份。市府期盼透過實際行動支持在地豬肉攤商與豬肉製品業者，不僅讓民眾享受實質折扣優惠，也能帶動市場買氣，促進產業良性循環，為地方經濟注入新活力。

市府強調，推動加倍券的目的，不僅是刺激消費，更希望透過政策讓市民「安心買豬肉、放心吃國產」，提升對本地畜牧產業的信賴感與認同感。市府將持續推廣國產豬肉品牌形象，結合食品安全與在地農業發展，打造安全、優質又溫暖的消費環境，讓新竹成為「買得安心、吃得健康」的友善城市。

新竹市府今舉辦「好豬上桌 幸福加倍」振興活動記者會，宣布將於11月14日至15日於各大市場發放「100元換200元加倍券」，以實際行動支持在地豬肉業者，並鼓勵市民踴躍消費。圖／新竹市府提供
