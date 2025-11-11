台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

台72線接台61線最後一哩路百億元工程案，公路局上周以地方沒有共識暫停執行，苗栗縣長鍾東錦今天要求團隊，全力以赴排除障礙，串聯完整快速公路路網。

行政院1992年核定台72線，構成苗栗縣九宮格快速公路路網骨幹，原規畫連接台61線，但因地方抗爭，中止後龍鎮台1線至水尾路段，公路局2018年重新啟動，2021年核定，但包括填土、高架及繞行等路線意見紛紛，公路局8日碰商會議以地方沒有共識，緩衝期3個月。

縣府交通工務處指出，台72接台61最後一哩路，原規畫4條路線，經整合後，8日討論2個方案，優選方案是填土通過農業區，全長3.4公里，拆除5間建築，其中3間鐵皮建築，影響農作面積約7.5公頃，總經費96億元左右。

第二方案採路堤共構，全長3.8公里，路線經過溪洲聚落，必須拆除35間民宅，經費102億元，但居民建議把路線外移至堤前坡，但與經濟部申請施設跨河建造物審核要點不合。

交工處長古明弘說，公路局期程，目前於綜合規畫期末報告及環評作業階段，後續將再完成建設計畫審議，核定後設計、施工，預計第6年通車，但因有300多人陳情，公路局因此研商會議決議暫停，待地方建立共識。

鍾東錦認為台72線台61是百億元的重大工程，公路局要做，縣府一定支持，團隊全力以走赴，並協助推動排除障礙，立刻了解優選路線建物的合法性及居民意見，不要因少數人影響大多數的公眾利益。