苗栗農特產進軍台中 搬上台中知名餐廳冬季菜單

苗栗縣政府持續推動在地農特產品升級與品牌再造，並成功將合作成果延伸至消費市場。獲米其林推薦的台中知名餐飲品牌膳馨餐廳宣布，11月起在旗下門市同步推出聯名「豐味苗栗」冬季特色料理，讓消費者不用遠赴苗栗，也能在餐桌上品嘗由名廚巧思與在地食材交織出的驚喜美味。

膳馨餐廳新設計的冬季菜單，成功將苗栗的福菜、芋頭、紅棗等，透過台中市場活化再生，其中最受矚目的新品為 「芋頭清燉糯米雞」。主廚將苗栗盛產的鬆軟芋頭與甜潤紅棗完美融合，結合中式清燉工法，成就兼具溫潤滋補與在地特色的代表性佳餚。

餐廳表示，這道料理的靈感正是汲取上月「大廚上菜秀」活動中的創意火花，象徵苗栗特色食材不僅能延伸至高端餐飲，更能以摩登新面貌融入日常餐桌，體現傳統與現代的精彩碰撞。

餐廳強調，這份菜單並非單純的食材應用，而是源自主廚團隊與苗栗食材的深入研究與創新演繹。透過專業餐飲設計，每道菜色都承載苗栗的風土故事與主廚的獨特巧思，讓民眾在享用美食的同時，也能深刻感受農產與文化的雙重魅力。