新竹棒球場營運 傳龍來擬解約

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府近日展開新竹市立棒球場外野區域回填土開挖與篩分，改善作業預定於明年上半年完工。圖／竹市府提供
新竹棒球場因場地缺失封場改善逾3年，近期傳出稱味全龍擬解約棒球場營運，球場未來將僅供三級棒球賽事之用，引起民代與球迷關切。市府教育處昨回應，尊重球團營運考量，將秉持推廣棒球運動的初衷，持續與球團、各級中小學與體育界及在地民眾保持溝通。

新竹棒球場原地重建於2022年短暫開幕後，因場地瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，引發軒然大波，球場也因此封場3年。竹市府9月底啟動棒球場改善工程，包含外野基底土層改善、地下停車場結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定明年上半年完工。

針對坊間傳聞味全龍將解約退場，市議員劉崇顯昨在定期會質詢時指出，目前龍來公司與市府都未對此事正面表述，若棒球場改善工程如期完成改善，2027年球季龍來公司是否會繼續委外營運？如果龍來公司沒有要繼續營運棒球場，市府是否做好接管等準備？要求市府說明清楚。

教育處回應，市府與龍來公司的互動友善，雙方持續針對球場改善工程進度、球場如何使用保持溝通，無論龍來有何決定，市府期待球場改善完成後，重新舉辦職棒賽事，並以國際賽事為目標。

教育處也強調，棒球場改善工程目標在於打造安全、舒適、兼顧專業與球員及球迷需求的運動場館，市府將會持續公開棒球場改善進度，保障如期如質完工後，待驗收完竣後使用、開打。

