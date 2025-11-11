聽新聞
0:00 / 0:00

人少事多 年輕獸醫師不願考公職

聯合報／ 記者吳傑沐王駿杰／連線報導

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡，體力就吃不消」，大嘆難為。動保單位也無奈民間獸醫師薪資高，年輕獸醫不願報考公職，人力缺口大。

苗栗縣動物保護防疫所編制18人，是全台編制人員最少的縣市動保單位。苗栗縣動保所長陳俊義說，所內獸醫師13人，「1個人幾乎要當好幾個人來用」，雖然今年7月開始，每月有不開業獎金，但只有衛生所醫師的一半，感覺仍比其他公職人員矮半截。

陳俊義也提到，尤其是家禽業務，1個人要負責多達200萬隻，若遇禽流感疫情，根本忙不過來，需要成立應變小組增加人力幫忙；其他像是大型動物的抽血、採樣等工作也很辛苦，以目前人員配置業務，至少需要增加1倍的人員編制。

公職獸醫師陳佳宜說，她到職迄今11年，承辦過所內的家禽、豬、草食動物、動物用藥、犬貓收容所等業務，最累是犬貓收容所，1個人負責100隻，洗澡就是大工程。

「不僅被狗追咬，車子也常開進小路進退兩難。」陳佳宜也提到，公職獸醫師業務繁忙，對內有行政文書，還要跑外面訪視查核、防疫清消、抽血採樣等，尤其很多畜牧場都位在偏遠地區，有時找不到路，還會被狗追，對女生而言都是震撼的難忘經驗。

新竹市動保所也面臨相同困境，竹市編制4名公職獸醫師，但目前還缺2人，在職2名獸醫需辦理全市動物防疫、動物保護及流浪動物醫療等工作。建議中央除了提高公職獸醫師薪資外，也應比照人醫的公費生制度，滿足公務獸醫的人力需求。

延伸閱讀

犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

非洲豬瘟專案報告 議員爆王姓獸醫佐陳情「扭曲事實」提3點聲明

新北犬貓11月起打狂犬病疫苗抽新北幣500元 總獎金達10萬元

台中養豬場特約醫師抱屈「被開刀」等收罰單 中市府：還在調查

相關新聞

公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推...

人少事多 年輕獸醫師不願考公職

公費獸醫師人少事多，得肩負動保、檢疫、防疫等多項工作，業務繁雜，有公職獸醫師吐露，1人負責100隻犬貓，「光幫毛小孩洗澡...

新竹棒球場營運 傳龍來公司擬解約

新竹棒球場因場地缺失封場改善逾3年，近期傳出稱味全龍擬解約棒球場營運，球場未來將僅供三級棒球賽事之用，引起民代與球迷關切...

苗栗縣肉品市場今天拍賣供應量大增6成 均價下降32.7元

豬隻禁令解封後，苗栗縣肉品市場11月7日、8日拍賣平均價格連2天全國第一，今天第3天拍賣數量1149頭，每公斤平均價格大...

非洲豬瘟敲警鐘！桃園公職獸醫師僅9人、六都最少 民代憂防疫破口

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園議員今指，目前一名獸醫師平均需照顧34萬頭動物，人力嚴重不足，建議增...

新竹縣議會縣政總質詢 議員楊昌德提議加碼普發1萬元

新竹縣議會第20屆第6次定期會今天開議，議員楊昌德進行總質詢時，特別關心普發1萬元、動物疫情防治、敬老愛心卡擴大使用、交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。