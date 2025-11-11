公職獸醫師人力荒 桃市防疫僅9人

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，獸醫師人力荒受關注，桃園公職獸醫師數量六都最少，台中市也缺6名公職獸醫，一直補不滿，不利推動防疫與動保工作。桃市府動保處坦言，公職獸醫工作負荷大，將爭取增加編制人數，盼中央改善待遇。

中央為鼓勵並補足地方的公職獸醫師，今年6月起提供不開業獎金1到3萬元，鼓勵獸醫師加入公職獸醫。台中市農業局、桃園市動保處都認為，鼓勵制度能否帶動投入公職獸醫？目前成效仍不明朗，有待長期觀察。

桃市議員楊朝偉昨在議會質詢指出，台中市政府處理非洲豬瘟疫情發現，多數畜牧場雖依法須與獸醫師簽約，但特約獸醫師在經濟動物生病時都未實際到場檢視，他質疑「若桃園出現大量經濟動物死亡，畜牧業者會立刻請獸醫到場檢查嗎？獸醫有時間立刻前往嗎？」

楊朝偉點出，全台1名獸醫師或獸醫佐平均要照顧33.7萬頭經濟動物，在特約獸醫師無法立刻處理畜牧場動物疾病的情況下，機制形同虛設；此外，公職獸醫師多被指派做動保，經濟動物多與防疫相關，建議桃園參考屏東縣政府編制，讓動保及防疫單位相互獨立。

桃園市動保處長王得吉說，負責牧場第一線診療和健康管理工作的「民間特約獸醫師」，桃園應無數量不足問題，不過負責採樣檢疫的「公職獸醫師」，桃園員額編制28人，其中僅9人專責防疫工作，人數是六都最少，「防疫工作若不出事則已，一旦出事就是大事。」

王得吉坦言，人力增補與待遇改善是當前亟需解決的問題，尤其動保處科長職等僅7等，相較其他局處的科長多為8至9等偏低，不利於吸引高階人才。動保處整年業務工作計畫經費約1.6億元，未來將視情況滾動調整，並爭取增加獸醫人數。

台中市農業局指出，台中市獸醫師公會有1000多名會員，但台中市獸醫數仍不足，包括臨床獸醫師也缺，公職獸醫編制為52名，目前仍缺6人。