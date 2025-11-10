苗縣審議通過苑裡天下路都更計畫 啟動舊街區再生

苗栗縣政府今天表示，苑裡鎮公有零售市場周邊商業區整體環境老舊，縣府與公所規劃苑裡天下路兩側商業區都市更新計畫，獲縣都委會審議通過，啟動舊街區再生新篇章。

苑裡公有零售市場7年前遭大火燒毀，重建及修復工程進行中。縣府工商發展處指出，市場歷經火災受損後，苑裡鎮公所進行市場重建及修復工程，完工後將重塑市場環境與機能，但周邊商業區建築風貌與機能衰退，整體景觀、人行環境及防災機能未能與都市需求配合，公共安全與商業機能亟待改善。

工商處表示，配合苑裡公有零售市場重建及修復工程，縣府劃定優先都市更新地區，範圍涵蓋天下路兩側商業區，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，總面積約6.4576公頃，盼透過都市更新計畫，引導民間加速投入改善周邊建築與公共空間環境安全，強化市場重建效益，共同推動舊街區蛻變。

縣府表示，劃定都市更新地區後，所有權人符合規定即可進行劃定單元作業，有助縮短整體更新程序。另外，都市更新事業計畫提送門檻同意比例自80%調降為75%，有助加速產權整合。若於118年5月15日前申請報核的都市更新事業計畫，可多爭取5%時程容積獎勵，以提升民眾參與意願。

工商發展處說，苑裡天下路兩側商業區都市更新計畫經縣府與公所規劃，今年4月辦理公開展覽及說明會，廣納地方意見並檢討修正，歷經縣都委會多次審議終獲審查修正後通過，後續將持續協助民間推動辦理都市更新事業，透過公私協力，引導苑裡舊街區再生。