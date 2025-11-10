快訊

鳳凰颱風接近中...豪雨狂炸北東「宜蘭驚現超大豪雨」 周三登陸中南部

市長好帥！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步

苗縣審議通過苑裡天下路都更計畫 啟動舊街區再生

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣政府今天表示，苑裡鎮公有零售市場周邊商業區整體環境老舊，縣府與公所規劃苑裡天下路兩側商業區都市更新計畫，獲縣都委會審議通過，啟動舊街區再生新篇章。

苑裡公有零售市場7年前遭大火燒毀，重建及修復工程進行中。縣府工商發展處指出，市場歷經火災受損後，苑裡鎮公所進行市場重建及修復工程，完工後將重塑市場環境與機能，但周邊商業區建築風貌與機能衰退，整體景觀、人行環境及防災機能未能與都市需求配合，公共安全與商業機能亟待改善。

工商處表示，配合苑裡公有零售市場重建及修復工程，縣府劃定優先都市更新地區，範圍涵蓋天下路兩側商業區，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，總面積約6.4576公頃，盼透過都市更新計畫，引導民間加速投入改善周邊建築與公共空間環境安全，強化市場重建效益，共同推動舊街區蛻變。

縣府表示，劃定都市更新地區後，所有權人符合規定即可進行劃定單元作業，有助縮短整體更新程序。另外，都市更新事業計畫提送門檻同意比例自80%調降為75%，有助加速產權整合。若於118年5月15日前申請報核的都市更新事業計畫，可多爭取5%時程容積獎勵，以提升民眾參與意願。

工商發展處說，苑裡天下路兩側商業區都市更新計畫經縣府與公所規劃，今年4月辦理公開展覽及說明會，廣納地方意見並檢討修正，歷經縣都委會多次審議終獲審查修正後通過，後續將持續協助民間推動辦理都市更新事業，透過公私協力，引導苑裡舊街區再生。

都市更新 建築

延伸閱讀

斗六串連街區12景重拾舊城風華 帶你走進斗六門「十光隧道」

地方愕然！台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案遭交通部退回

街區光譜「嘉義美白圖鑑」啟動

第4次砸車噩夢再現！ 苑裡男子休旅車及貨車車窗遭2不明人士砸毀

相關新聞

苗栗縣肉品市場今天拍賣供應量大增6成 均價下降32.7元

豬隻禁令解封後，苗栗縣肉品市場11月7日、8日拍賣平均價格連2天全國第一，今天第3天拍賣數量1149頭，每公斤平均價格大...

非洲豬瘟敲警鐘！桃園公職獸醫師僅9人、六都最少 民代憂防疫破口

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園議員今指，目前一名獸醫師平均需照顧34萬頭動物，人力嚴重不足，建議增...

新竹縣議會縣政總質詢 議員楊昌德提議加碼普發1萬元

新竹縣議會第20屆第6次定期會今天開議，議員楊昌德進行總質詢時，特別關心普發1萬元、動物疫情防治、敬老愛心卡擴大使用、交...

學生安全不能打折扣 苗栗縣長鍾東錦指示團隊全力推動通學廊道

苗栗縣政府盤點推動通學廊道，但出現壓縮停車、行車空間，以致反對聲音四起，縣長鍾東錦認為學生安全不能打折扣，如果有必要，他...

竹縣公費流感疫苗尚有29700劑 12日起再新增一種疫苗選項

近期天氣變化大，新竹縣政府衛生局呼籲符合公費接種資格者「左流右新」，盡速前往41家合約院所接種，提升免疫保護力；衛生局表...

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

新竹縣議會定期會開議，今天排定議員蔡志環縣政總質詢時，她形容縣內產業「30年如一日」，建議竹北家樂福退場後，可以商業轉型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。