竹縣議員林禹佑總質詢 聚焦托嬰中心管理監督及遊民問題

新竹縣議會舉辦第20屆第6次定期會，縣議員林禹佑總質詢聚焦托嬰中心、幼兒園管理監督，以及遊民造成治安及環境管理等問題。縣長楊文科回應，防止嬰幼兒發生憾事，除了全面加強訪視輔導，也將研擬要求托嬰中心降低戶外活動時的師生；遊民問題請社會處列冊加強輔導，也請警察局於鐵路警察局合作，對於遊民違法行為強力執法。

林禹佑指出，日前竹北市1間托嬰中心被爆出有1歲半女童掉入生態池溺斃，該托嬰中心主打華德福教育深受家長青睞，但出事的托嬰中心在2023年評鑑等級為乙等，且具有準公共化資格，此事突顯環境管理不當的問題，縣府應該更加嚴格審視縣內每間托嬰中心及幼兒園，不希望再看見任何憾事再發生。

林禹佑也提到，竹北車站是竹北的門面，同時也是學生上下學通勤之處，但近期民眾投訴竹北火車站前遊民問題頻傳，越來越多遊民聚集，怪異行為讓民眾心生畏懼。

楊文科表示，托嬰中心發生女童溺斃事件令他痛心，因此除了要求社會處針對托嬰中心加強訪視調查，也要積極輔導業者改善環境安全，全面加強管理之外，也研擬要求托嬰中心業者若要讓孩童外出活動，必須降低師生照顧比，保障小寶貝們的安全。

另針對遊民問題，社會處應積極輔導遊民收容或安置，對於堅持在外逗留的遊民，也要求警政單位加強巡視，若有違法情事即可強力執法。

社會處長陳欣怡補充說明，依據衛福部社家署編定之托嬰中心評鑑指導手冊，縣府會針對轄內95家托嬰中心進行每三年一次的評鑑，並依據評鑑結果進行每半年或每3個月一次的訪視輔導，除了評鑑機制，縣府也會安排每年至少2次的不預警稽查，加強管理托嬰中心。

針對女童溺斃案件，發生事故的生態池雖不在托嬰中心立案範圍，但業者照顧疏失責無旁貸，縣府除了將提供中央修法設置標準的建議，也將邀集專家學者討論降低戶外空間教學的師生照顧比，期待從目前照顧比1:5再降低，並研擬相關照顧指引。社會處今年也向中央申請補助縣內95家托嬰中心安裝監視器，未來配合托嬰專法積極輔導業者。

陳欣怡也指出，縣府對於轄區內長期露宿之遊民均列冊關懷，目前共列冊30餘名，社會處維持不在車站周圍發放物資，並已成功輔導2名街友入住遊民收容中心。