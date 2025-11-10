快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟敲警鐘！桃園公職獸醫師僅9人、六都最少 民代憂防疫破口

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園市動保處坦言，全市公職獸醫師數量六都最低，市府會爭取增加編制人數，也盼中央改善待遇。圖／桃園市動保處提供
台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園市動保處坦言，全市公職獸醫師數量六都最低，市府會爭取增加編制人數，也盼中央改善待遇。圖／桃園市動保處提供

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園議員今指，目前一名獸醫師平均需照顧34萬頭動物，人力嚴重不足，建議增設公費獸醫師並畫分責任區，確保及時處理疫情。動保處坦言，桃園市公職獸醫師數量六都最低、工作負荷大，市府會爭取增加編制人數，也盼中央改善待遇。

議員楊朝偉表示，台中市政府處理豬瘟過程中發現，多數畜牧場雖依法須與獸醫師簽約，但特約獸醫師在經濟動物生病時都未實際到場檢視，若桃園出現大量經濟動物死亡，畜牧業者會立刻請獸醫到場檢查嗎？獸醫有時間立刻前往嗎？

楊朝偉說，全台一位獸醫師或獸醫佐平均需要照顧33.7萬頭經濟動物，在特約獸醫師無法立刻處理畜牧場動物疾病的情況下，機制形同虛設；此外，動保處裡的公職獸醫師多被指派做動保，經濟動物多與防疫相關，但每種動物往往都只有1至2人負責，建議桃園應參考屏東縣政府編制，讓動保及防疫單位相互獨立。

動保處長王得吉表示，負責牧場第一線診療和健康管理工作的「民間特約獸醫師」，桃園應無數量不足問題，不過負責採樣檢疫的「公職獸醫師」，桃園市員額編制28人，其中僅9人專責防疫工作，人數是六都最少。

王得吉表示，台北市雖然獸醫編制只有15人，但幾乎沒有經濟動物防疫業務，桃園市則需同時處理防疫與動保，「防疫工作若不出事則已，一旦出事就是大事。」

王得吉坦言，人力增補與待遇改善是當前亟需解決的問題，尤其動保處科長職等僅7等，相較其他局處的科長多為8至9等偏低，不利於吸引高階人才；中央今年雖開始實施不開業獎金制度，公職獸醫師每月可多領2至3萬元，但長期成效仍需觀察。

動保處表示，整年業務工作計畫經費約為1.6億元，防疫業務占比約為14.49%，未來將視情況滾動調整經費需求，並爭取編制增加獸醫人數。

獸醫師 桃園 非洲豬瘟

延伸閱讀

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

全國社區童軍聯團大露營桃園閉幕 明年南投接辦

出戰桃園市長？ 王義川：先討論市政才是根本

王義川桃園開講為2026暖身？ 凌濤諷：起手式慢了

相關新聞

非洲豬瘟敲警鐘！桃園公職獸醫師僅9人、六都最少 民代憂防疫破口

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園議員今指，目前一名獸醫師平均需照顧34萬頭動物，人力嚴重不足，建議增...

新竹縣議會縣政總質詢 議員楊昌德提議加碼普發1萬元

新竹縣議會第20屆第6次定期會今天開議，議員楊昌德進行總質詢時，特別關心普發1萬元、動物疫情防治、敬老愛心卡擴大使用、交...

學生安全不能打折扣 苗栗縣長鍾東錦指示團隊全力推動通學廊道

苗栗縣政府盤點推動通學廊道，但出現壓縮停車、行車空間，以致反對聲音四起，縣長鍾東錦認為學生安全不能打折扣，如果有必要，他...

竹縣公費流感疫苗尚有29700劑 12日起再新增一種疫苗選項

近期天氣變化大，新竹縣政府衛生局呼籲符合公費接種資格者「左流右新」，盡速前往41家合約院所接種，提升免疫保護力；衛生局表...

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

新竹縣議會定期會開議，今天排定議員蔡志環縣政總質詢時，她形容縣內產業「30年如一日」，建議竹北家樂福退場後，可以商業轉型...

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員質詢：市府應向市民說清楚

新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。近期坊間傳言稱味全龍擬解約棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。