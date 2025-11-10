非洲豬瘟敲警鐘！桃園公職獸醫師僅9人、六都最少 民代憂防疫破口

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，凸顯獸醫師人力荒。桃園議員今指，目前一名獸醫師平均需照顧34萬頭動物，人力嚴重不足，建議增設公費獸醫師並畫分責任區，確保及時處理疫情。動保處坦言，桃園市公職獸醫師數量六都最低、工作負荷大，市府會爭取增加編制人數，也盼中央改善待遇。

議員楊朝偉表示，台中市政府處理豬瘟過程中發現，多數畜牧場雖依法須與獸醫師簽約，但特約獸醫師在經濟動物生病時都未實際到場檢視，若桃園出現大量經濟動物死亡，畜牧業者會立刻請獸醫到場檢查嗎？獸醫有時間立刻前往嗎？

楊朝偉說，全台一位獸醫師或獸醫佐平均需要照顧33.7萬頭經濟動物，在特約獸醫師無法立刻處理畜牧場動物疾病的情況下，機制形同虛設；此外，動保處裡的公職獸醫師多被指派做動保，經濟動物多與防疫相關，但每種動物往往都只有1至2人負責，建議桃園應參考屏東縣政府編制，讓動保及防疫單位相互獨立。

動保處長王得吉表示，負責牧場第一線診療和健康管理工作的「民間特約獸醫師」，桃園應無數量不足問題，不過負責採樣檢疫的「公職獸醫師」，桃園市員額編制28人，其中僅9人專責防疫工作，人數是六都最少。

王得吉表示，台北市雖然獸醫編制只有15人，但幾乎沒有經濟動物防疫業務，桃園市則需同時處理防疫與動保，「防疫工作若不出事則已，一旦出事就是大事。」

王得吉坦言，人力增補與待遇改善是當前亟需解決的問題，尤其動保處科長職等僅7等，相較其他局處的科長多為8至9等偏低，不利於吸引高階人才；中央今年雖開始實施不開業獎金制度，公職獸醫師每月可多領2至3萬元，但長期成效仍需觀察。

動保處表示，整年業務工作計畫經費約為1.6億元，防疫業務占比約為14.49%，未來將視情況滾動調整經費需求，並爭取編制增加獸醫人數。