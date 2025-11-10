快訊

新竹縣議會縣政總質詢 議員楊昌德提議加碼普發1萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣議員楊昌德今天縣政總質詢時，提議新竹縣加碼普發1萬元，但縣府坦言「現階段確實無餘裕普發現金」。記者吳傑沐／攝影
新竹縣議員楊昌德今天縣政總質詢時，提議新竹縣加碼普發1萬元，但縣府坦言「現階段確實無餘裕普發現金」。記者吳傑沐／攝影

新竹縣議會第20屆第6次定期會今天開議，議員楊昌德進行總質詢時，特別關心普發1萬元、動物疫情防治、敬老愛心卡擴大使用、交通建設進度等議題，他批社會處年度編列的敬老愛心卡預算太少「愛心只做一半」，更提議縣府加碼普發1萬元，引發關注。縣長楊文科說，若預算有餘裕，會作對鄉親有利的事。

楊昌德指出，社會處連兩年編列的敬老愛心卡年度預算僅近5千萬元，以截至今年9月底止，發出的有效敬老卡、愛心卡逾5萬張，以每人每月500元額度計算，至少要3億多元，但年度預算卻還不到5千萬，落差太大，明顯是使用率超低，不是「愛心只做一半」而已，簡直只有六分之一。

他建議社會處編列年度預算時，若有困難，可以多與議會做溝通，尋求議員幫助來爭取，不要讓愛心流於表面，同時也要檢討敬老卡、愛心卡的使用率問題。

另外，針對中央普發1萬元議題，他舉例新竹市通過加碼5000元、橫山鄉通過加碼5000元、關西鎮提案加碼1萬元，貧困家庭再加1萬元、嘉義市議會通過加碼3000元，提議新竹縣也加碼普發1萬元。

縣長楊文科答詢表示，新竹縣近年不斷投資基礎建設，錢都花在刀口上，其他地方有提出加碼，但事實上新竹縣跟別人不一樣，縣內還有其他鄉鎮市，縣府所有收入需分配給各鄉鎮市公所，大家是一體的。更重要的是，新竹縣所擁有的社會福利是別人沒有做的，比如敬老福利津貼、敬老禮金及免費營養午餐等，縣府會好好研究。如果預算有餘裕，他一定會去做對鄉親更有利的事情，要等到預算充足，再來做這件事情。

財政處也表示，115年度歲入增加的收入，已規畫用以支應因人口快速成長所需的各項重大計畫，如新學校興建與老校舍整修、十大交通建設、五大高中方案、長照與社福補助、警消人力與裝備升級、營養午餐升級等；因此，為因應人口快速成長所需建設與服務，縣府已承擔沉重財務壓力，「現階段確實無餘裕普發現金」。

