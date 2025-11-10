學生安全不能打折扣 苗栗縣長鍾東錦指示團隊全力推動通學廊道

苗栗縣政府盤點推動通學廊道，但出現壓縮停車、行車空間，以致反對聲音四起，縣長鍾東錦認為學生安全不能打折扣，如果有必要，他可以出面溝通化解阻力。

縣政府爭取中央補助，辦理永續提升人行安全計畫，及人本環境永續提升整體規畫計畫，其中涉及通學廊道部分，核定執行中13案、1.7億元，提案中10案、1.4億元，另盤點委託規畫中10案。

縣府交通工務處表示大多數通學廊道規畫案，都是利用路外設計，並沒有壓縮行車或停車空間，不過，部分地方人士認為許多學校周邊腹地窄，加設影響停車、行車空間，以致放學或上學尖峰時間塞車，必須先有配套，解決騎樓停車等問題，再來推動通學廊道。

通學廊道推動見仁見智，因此縣府委託規畫中10案，都會先開2次地方說明會，取得共識後，再提報中央爭補助，目前核定執行中的大湖國小中正路新闢人行道案，鄉公所擬撤案，鄉長黃惠琴說，中正路狹窄，沒有多餘空間，因此學校必須退縮圍牆，施作人行道，但校方不同意，好不容易爭取總經費1500萬元的工程只能撤案。

此外，委託規畫中10案，希望建立地方共識後再提報，但先期說明會仍是反對聲四起，其中，頭份市文化街、信東路、幼英街后庄國小通學廊道計畫，去年已爭取總經費1643萬餘元核定，因地方反對取消，這次重提規畫，說明會仍有反對聲音。