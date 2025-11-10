竹縣公費流感疫苗尚有29700劑 12日起再新增一種疫苗選項

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣政府衛生局呼籲符合公費接種資格者「左流右新」，盡速前往41家合約院所接種，提升免疫保護力。圖／衛生局提供
近期天氣變化大，新竹縣政府衛生局呼籲符合公費接種資格者「左流右新」，盡速前往41家合約院所接種，提升免疫保護力；衛生局表示，11月12日起在莫德納mRNA疫苗之外，新增新冠Novavax JN.1疫苗的選項，滿12歲以上尚未接種的公費對象可擇一接種，至於公費流感疫苗還有1成9、約29700劑，請鄉親多加利用。

衛生局表示，今年第一階段公費流感及新冠疫苗(65歲以上長者等11類對象)10月1日開打，第二階段(50至64歲無高風險慢性病成人)也於11月1日起展開，11月12日起公費新冠疫苗有2個選擇，由於接接種疫苗後約需兩周才有足夠的保護力，提醒民眾盡早接種，尤其是65歲以上長者、幼兒、慢性病患等高風險族群應趕快接種，可降低併發重症及死亡的風險。

縣長楊文科也呼籲接種疫苗後請多喝水、多休息，仍要維持良好衛生習慣，包括勤洗手、出入人潮湧擠的場所建議配戴口罩，另外提醒若有相關不適仍需儘速就醫，減少嚴重併發症及住院風險。

另外，竹縣各衛生所11月10日至月底仍持續加開設新冠疫苗假日、夜間及社區接種站共47場次，請鄉親多加利用，以保護個人健康。

