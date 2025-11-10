竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

新竹縣議會定期會開議，今天排定議員蔡志環縣政總質詢時，她形容縣內產業「30年如一日」，建議竹北家樂福退場後，可以商業轉型為城市再生，另外有關台知園區的進度，她也希望縣府能超前部署，結合桃竹苗大矽谷規畫案，將AI智慧科技城、衛星城納入，讓輝達科技產業有機會在新竹縣落腳。

蔡志環指出，竹北家樂福熄燈後也是一個城市再生的契機，可以再招商成為新的一個商圈，比如竹北LaLaport，或者是規畫雙子星大樓的一個建設，把縣華段、縣華停車場也納入，讓竹北市的家樂福商圈變成竹北市未來的新生活圈、新亮點。

另外，台知園區也是延宕30年的一個重大建設，雖然縣府非常的努力，一直尋求有新的一個進度，但是已經14次的往返了，一直沒有得到中央的首肯，也沒有更進一步的新進度；建議縣府請兩位立委在中央幫忙做加強，要知道中央到底有哪個方向是縣府沒有做到的，或者只是單純的在刁難。

同時，台知園區的規畫能夠把AI智慧科技城、衛星城一起納入，藉由超前部署，讓輝達科技產業也能夠在新竹縣落腳。

縣長楊文科表示，對於家樂福商圈舊址，現在正在招商，縣府會研究如何把它順利的來出租。因為竹北西區的發展是縣府一個重點，除了交通改善，再加上實驗高中的設立，還有各項設施的不斷增加與興建，他相信很快就能恢復往日的風華。