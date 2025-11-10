快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
議員蔡志環形容新竹縣產業「30年如一日」，她除了關切竹北市西區的家樂福退場後的招商，也質詢台知園區的開發進度。記者吳傑沐／攝影
議員蔡志環形容新竹縣產業「30年如一日」，她除了關切竹北市西區的家樂福退場後的招商，也質詢台知園區的開發進度。記者吳傑沐／攝影

新竹縣議會定期會開議，今天排定議員蔡志環縣政總質詢時，她形容縣內產業「30年如一日」，建議竹北家樂福退場後，可以商業轉型為城市再生，另外有關台知園區的進度，她也希望縣府能超前部署，結合桃竹苗大矽谷規畫案，將AI智慧科技城、衛星城納入，讓輝達科技產業有機會在新竹縣落腳。

蔡志環指出，竹北家樂福熄燈後也是一個城市再生的契機，可以再招商成為新的一個商圈，比如竹北LaLaport，或者是規畫雙子星大樓的一個建設，把縣華段、縣華停車場也納入，讓竹北市的家樂福商圈變成竹北市未來的新生活圈、新亮點。

另外，台知園區也是延宕30年的一個重大建設，雖然縣府非常的努力，一直尋求有新的一個進度，但是已經14次的往返了，一直沒有得到中央的首肯，也沒有更進一步的新進度；建議縣府請兩位立委在中央幫忙做加強，要知道中央到底有哪個方向是縣府沒有做到的，或者只是單純的在刁難。

同時，台知園區的規畫能夠把AI智慧科技城、衛星城一起納入，藉由超前部署，讓輝達科技產業也能夠在新竹縣落腳。

縣長楊文科表示，對於家樂福商圈舊址，現在正在招商，縣府會研究如何把它順利的來出租。因為竹北西區的發展是縣府一個重點，除了交通改善，再加上實驗高中的設立，還有各項設施的不斷增加與興建，他相信很快就能恢復往日的風華。

有關台知園區的進度，現在已進入舉行聽證會階段，預計在明年三月份舉辦。之後，就會提送到內政部的專案小組來審議，審議完畢之後送大會，大會通過之後就可以來開發建設。

縣長楊文科表示，對於家樂福商圈舊址，現在正在招商；台知園區的規畫案，現在已進入舉行聽證會階段。記者吳傑沐／攝影
縣長楊文科表示，對於家樂福商圈舊址，現在正在招商；台知園區的規畫案，現在已進入舉行聽證會階段。記者吳傑沐／攝影

竹北 家樂福 新竹 楊文科 議員

延伸閱讀

他驚覺台北物價超便宜 網共鳴：那處是天龍國中的天龍國

政府普發一萬 高雄餐飲旅宿業者推優惠搶商機

蔣萬安：盼輝達在台北設立分公司 想法已轉達

獨／竹北家樂福熄燈後首次標租流標 有業者建議分層標租

相關新聞

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員質詢：市府應向市民說清楚

新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。近期坊間傳言稱味全龍擬解約棒球...

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

2026桃園市長選戰，立委王義川、總統府副秘書長何志偉都是民進黨熱門人選。民進黨桃園市議員黃瓊慧今質詢時詢問市長張善政對...

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

新竹縣議會定期會開議，今天排定議員蔡志環縣政總質詢時，她形容縣內產業「30年如一日」，建議竹北家樂福退場後，可以商業轉型...

地主提訴訟 桃園2活動中心敗訴拆除

市民活動中心是不少里民、社區重要的聚會場域，桃園市卻有多處因坐落私地「官司纏身」。面臨地主提起訴訟，市府強調依法院判決辦...

桃園72處活動中心蓋在私地 產權爭議多

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，引發爭議。民代關切...

桃園「海洋奇緣」聯合婚禮 跨國新人、潛水情侶迎幸福

桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以藍色海洋風為主題，80對新人在市長張善政、議長邱奕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。