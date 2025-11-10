快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員質詢：市府應向市民說清楚

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。圖／聯合報系資料照片
新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。圖／聯合報系資料照片

新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。近期坊間傳言稱味全龍擬解約棒球場營運，球場未來將僅提供三級棒球賽事之用，市議員劉崇顯今在定期會質詢時指出，針對此事目前龍來公司與市府都未有明確說明，希望市府能說明清楚。教育處回應，尊重球團營運考量，將秉持推廣棒球運動的初衷，持續與球團、各級中小學學校體育界及符合在地民眾保持溝通。

劉崇顯說，最近傳出味全龍球團有可能針對新竹棒球場營運向市府解約，棒球場就得由市府自行營運管理，相關營運成本與後續市府如何長期讓球場符合高水準球賽使用，都會有相當大的挑戰，民眾想知道，味全龍球團是否會因等不了棒球場環境改善。

劉崇顯指出，針對此事，市府回應會針對球團營運考量，持續與對方溝通；龍來公司則稱基於營運考量將審慎規畫未來方向，公司推廣棒球承諾不變，將持續與市府與、學校、體育界合作。無論是市府還是龍來公司，雙方都未正面表述，市府應說明近期市府正式與龍來公司交換意見的時間是何時？

劉崇顯說，市府到底有沒有辦法現在跟民眾說，只要棒球場改善工程按照騎乘，如期完成改善，那2027年球季龍來公司是否會繼續委外營運？還是市府有在考量萬一龍來公司沒有要繼續營運棒球場，市府也會做好相關準備？

教育處表示，市府與龍來公司的互動非常友善，雙方持續針對球場改善工程進度、後續球場如何使用保持溝通，無論龍來有何決定，市府都期待球場改善完成後可以舉辦相關國際賽事。

教育處說，棒球場改善工程目標在於打造安全、舒適、兼顧專業與球員及球迷需求的運動場館，「非僅供練習或市級比賽使用，重新舉辦職棒賽事，甚至國際賽事仍是目標」。將會持續公開棒球場改善進度，落實資訊透明，保障如期如質完工後，待驗收完竣後始得使用，並積極規畫職棒賽程。

市府指出，棒球場改善工程工期共266日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定於明年上半年完工。

棒球場 味全龍 新竹 廢棄物 議員

延伸閱讀

華南金助嘉義小球員追夢

遊學團遭控日本丟包未成年學員 屏縣議員批教育處「未積極處理」

新竹棒球場外野開挖揭露回填瑕疵 全面篩分重建

日職／不只軟銀連火腿都要來 明年2月過招中華隊、味全龍

相關新聞

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員質詢：市府應向市民說清楚

新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。近期坊間傳言稱味全龍擬解約棒球...

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

2026桃園市長選戰，立委王義川、總統府副秘書長何志偉都是民進黨熱門人選。民進黨桃園市議員黃瓊慧今質詢時詢問市長張善政對...

地主提訴訟 桃園2活動中心敗訴拆除

市民活動中心是不少里民、社區重要的聚會場域，桃園市卻有多處因坐落私地「官司纏身」。面臨地主提起訴訟，市府強調依法院判決辦...

桃園72處活動中心蓋在私地 產權爭議多

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，引發爭議。民代關切...

桃園「海洋奇緣」聯合婚禮 跨國新人、潛水情侶迎幸福

桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以藍色海洋風為主題，80對新人在市長張善政、議長邱奕...

一顆滷蛋遺憾的初心 她41年如一日守護苗栗家扶孩子

苗栗家扶中心主任湯鳳琴帶著一顆滷蛋遺憾的初心，41年如一日做好做滿，守護家扶孩子，讓他們可以在家扶服務期間，得到最大的安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。