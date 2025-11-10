快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市議員黃瓊慧（左）今質詢時詢問市長張善政（右）對連任是否有信心？張笑回「一定要有」。圖／截自議會直播
民進黨桃園市議員黃瓊慧（左）今質詢時詢問市長張善政（右）對連任是否有信心？張笑回「一定要有」。圖／截自議會直播

2026桃園市長選戰，立委王義川、總統府副秘書長何志偉都是民進黨熱門人選。民進黨桃園市議員黃瓊慧今質詢時詢問市長張善政對連任是否有信心？張善政笑回「一定要有」，對王義川昨稱「優先討論市政才決定人選」，張表示贊同，希望民進黨參選人對市政要有深度了解和企圖心，桃園需要的是建設而非意識形態。

張善政表示，王義川提出優先討論市政再決定人選是很好的出發點，希望要來競選桃園市長的民進黨朋友對市政要有一定了解和企圖心，不是僅代表民進黨，桃園需要的是建設不是意識形態。他回顧擔任市長近3年經驗，剛上任時先看硬體建設，不追究過去問題而是設法改善，讓同仁恢復信心繼續勇敢往前走。捷運進度雖有延誤但已恢復，目標明年底完成。

張善政說，市府除硬體建設外也重視軟體建設，包括成立婦幼局、加強醫療措施等較有溫度的面向，及老城區再造等生活環境改善。他相信硬體與軟體並進，讓市民看到建設越來越完整，生活品質也比以前進步。

在都市行銷方面，他也從觀光作為切入點，透過台灣燈會、萬聖節等大型活動發現交通運輸缺失並改善；大竹交流道即將開通，可改善桃園燈會期間青埔地區交通擁堵問題，對桃園發展將有正面助益。

議員黃瓊慧表示，桃園有很多地方應該被看見，在推廣都市行銷、觀光及交通建設部分可以持續努力，也希望了解桃園、深耕桃園，願意讓桃園觀光各方面提升、都市行銷部分提升的人，能夠來桃園當市長。

民進黨 張善政 王義川 黃瓊慧 桃園

延伸閱讀

出戰桃園市長？ 王義川：先討論市政才是根本

王義川桃園開講為2026暖身？ 凌濤諷：起手式慢了

【重磅快評】林佳龍不是阿哥了 王義川卻變 「公共財」？

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

相關新聞

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員質詢：市府應向市民說清楚

新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。近期坊間傳言稱味全龍擬解約棒球...

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

2026桃園市長選戰，立委王義川、總統府副秘書長何志偉都是民進黨熱門人選。民進黨桃園市議員黃瓊慧今質詢時詢問市長張善政對...

地主提訴訟 桃園2活動中心敗訴拆除

市民活動中心是不少里民、社區重要的聚會場域，桃園市卻有多處因坐落私地「官司纏身」。面臨地主提起訴訟，市府強調依法院判決辦...

桃園72處活動中心蓋在私地 產權爭議多

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，引發爭議。民代關切...

桃園「海洋奇緣」聯合婚禮 跨國新人、潛水情侶迎幸福

桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以藍色海洋風為主題，80對新人在市長張善政、議長邱奕...

一顆滷蛋遺憾的初心 她41年如一日守護苗栗家扶孩子

苗栗家扶中心主任湯鳳琴帶著一顆滷蛋遺憾的初心，41年如一日做好做滿，守護家扶孩子，讓他們可以在家扶服務期間，得到最大的安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。