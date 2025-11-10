2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

2026桃園市長選戰，立委王義川、總統府副秘書長何志偉都是民進黨熱門人選。民進黨桃園市議員黃瓊慧今質詢時詢問市長張善政對連任是否有信心？張善政笑回「一定要有」，對王義川昨稱「優先討論市政才決定人選」，張表示贊同，希望民進黨參選人對市政要有深度了解和企圖心，桃園需要的是建設而非意識形態。

張善政表示，王義川提出優先討論市政再決定人選是很好的出發點，希望要來競選桃園市長的民進黨朋友對市政要有一定了解和企圖心，不是僅代表民進黨，桃園需要的是建設不是意識形態。他回顧擔任市長近3年經驗，剛上任時先看硬體建設，不追究過去問題而是設法改善，讓同仁恢復信心繼續勇敢往前走。捷運進度雖有延誤但已恢復，目標明年底完成。

張善政說，市府除硬體建設外也重視軟體建設，包括成立婦幼局、加強醫療措施等較有溫度的面向，及老城區再造等生活環境改善。他相信硬體與軟體並進，讓市民看到建設越來越完整，生活品質也比以前進步。

在都市行銷方面，他也從觀光作為切入點，透過台灣燈會、萬聖節等大型活動發現交通運輸缺失並改善；大竹交流道即將開通，可改善桃園燈會期間青埔地區交通擁堵問題，對桃園發展將有正面助益。

議員黃瓊慧表示，桃園有很多地方應該被看見，在推廣都市行銷、觀光及交通建設部分可以持續努力，也希望了解桃園、深耕桃園，願意讓桃園觀光各方面提升、都市行銷部分提升的人，能夠來桃園當市長。