桃園「海洋奇緣」聯合婚禮 跨國新人、潛水情侶迎幸福

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
新人因為迪士尼展覽愛上動畫「美女與野獸」，超完整造型，一出場就吸引眾人目光。圖／桃園市民政局提供
新人因為迪士尼展覽愛上動畫「美女與野獸」，超完整造型，一出場就吸引眾人目光。圖／桃園市民政局提供

桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以藍色海洋風為主題，80對新人在市長張善政、議長邱奕勝及親友的見證下攜手步入幸福旅程。有新人特別打扮成海洋總動員、美女與野獸及海洋奇緣等迪士尼動畫角色，現場充滿粉紅泡泡。

桃園是六都中最年輕的城市，近年來更積極推動幸福城市政策，從未婚聯誼、聯合婚禮到育兒補助，「婚育一條龍」服務。桃園市民政局局長劉思遠表示，今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，除了營造浪漫氛圍，更有祝福80對新人，在人生旅途中互相扶持、攜手乘風破浪的幸福寓意。

市長張善政化身海洋船長，帶著幸福大使「ㄚ桃」與「園哥」陪伴新人進場。新人温先生說，今天剛好是他和妻子交往第999天，讓他們相信「婚後一定會幸福久久」。新娘邱小姐也說，潛水跟游泳是她跟老公相識的起點、也是彼此最愛的興趣，剛好今年的婚禮主題是海洋風，別具意義。

另外28歲的新娘「肉桂」與26歲美國籍新郎「大白」，因肉桂到美國交換結緣。大白自學中文，只為拉近與妻子的距離；兩人個性互補、默契十足，婚禮主題選擇「海洋奇緣」，除了象徵跨越文化的愛情，男主角「毛伊」跟老公的豪邁的外型相符，也是選擇這造型的原因之一。

民政局表示，為祝福新人成家，市府精心準備實用家電與景福宮註生娘娘加持的「好孕金鏟子」等「桃園六禮」贈予每對新人，市議會亦致贈大同電鍋表達祝福，現場還抽出義大利羅馬雙人來回機票、郵輪蜜月行、行李箱及家電等好禮，祝福80對新人攜手啟航，帶著「海洋奇緣」的浪漫與「幸福桃園」的溫度，共同邁向人生的嶄新旅程。

桃園最浪漫景點拍攝，選擇紅鶴造型出鏡新人，今天以氣球鯊魚亮相，延續可愛風格。圖／桃園市民政局提供
桃園最浪漫景點拍攝，選擇紅鶴造型出鏡新人，今天以氣球鯊魚亮相，延續可愛風格。圖／桃園市民政局提供
6年異國戀修成正果，新人選擇「海洋奇緣」主題，除了象徵跨越文化的愛情，男主角「毛伊」跟老公的豪邁外型更是相符。圖／桃園市民政局提供
6年異國戀修成正果，新人選擇「海洋奇緣」主題，除了象徵跨越文化的愛情，男主角「毛伊」跟老公的豪邁外型更是相符。圖／桃園市民政局提供
市長張善政今化身海洋船長，帶著幸福大使「ㄚ桃」與「園哥」陪伴新人進場，在眾人的祝福中互許終身。圖／桃園市政府提供
市長張善政今化身海洋船長，帶著幸福大使「ㄚ桃」與「園哥」陪伴新人進場，在眾人的祝福中互許終身。圖／桃園市政府提供
80對新人參加「海洋奇緣」聯合婚禮，新人們彼此深情陪伴對方，現場充滿粉紅泡泡。圖／桃園市民政局提供
80對新人參加「海洋奇緣」聯合婚禮，新人們彼此深情陪伴對方，現場充滿粉紅泡泡。圖／桃園市民政局提供
桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以「海洋奇緣」為主題，80對新人參加見證幸福。圖／桃園市政府提供
桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以「海洋奇緣」為主題，80對新人參加見證幸福。圖／桃園市政府提供
80對新人參加「海洋奇緣」聯合婚禮，新人們彼此深情陪伴對方，現場充滿粉紅泡泡。圖／桃園市民政局提供
80對新人參加「海洋奇緣」聯合婚禮，新人們彼此深情陪伴對方，現場充滿粉紅泡泡。圖／桃園市民政局提供

新人 桃園 婚禮

延伸閱讀

「桃園客家星級美食推薦」名單出爐！八方園獲6星殊榮 共計46間店家入選

桃園南門市場大火 張善政：目標明年春節前讓攤商能做生意

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

相關新聞

一顆滷蛋遺憾的初心 她41年如一日守護苗栗家扶孩子

苗栗家扶中心主任湯鳳琴帶著一顆滷蛋遺憾的初心，41年如一日做好做滿，守護家扶孩子，讓他們可以在家扶服務期間，得到最大的安...

地主提訴訟 桃園2活動中心敗訴拆除

市民活動中心是不少里民、社區重要的聚會場域，桃園市卻有多處因坐落私地「官司纏身」。面臨地主提起訴訟，市府強調依法院判決辦...

桃園72處活動中心蓋在私地 產權爭議多

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，引發爭議。民代關切...

基地桃園最大！ 大園航空城擬建近千戶社宅 緊鄰綠線G17

桃園市人口持續增長，市府住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅，規畫...

桃園72處市民活動中心蓋在私地 民代憂恐「官司纏身」

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落於私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，甚至是與市府對簿...

點亮心願！竹市心願卡活動啟動 助676弱勢兒寫心願圓夢

為實現弱勢家庭孩童簡單又不凡的願望，新竹市府舉辦圓夢心願卡活動已邁入第11年，累計幫助超過4000名孩童圓夢，市府說，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。