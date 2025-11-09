桃園「海洋奇緣」聯合婚禮 跨國新人、潛水情侶迎幸福

桃園市政府今於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，今年以藍色海洋風為主題，80對新人在市長張善政、議長邱奕勝及親友的見證下攜手步入幸福旅程。有新人特別打扮成海洋總動員、美女與野獸及海洋奇緣等迪士尼動畫角色，現場充滿粉紅泡泡。

桃園是六都中最年輕的城市，近年來更積極推動幸福城市政策，從未婚聯誼、聯合婚禮到育兒補助，「婚育一條龍」服務。桃園市民政局局長劉思遠表示，今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，除了營造浪漫氛圍，更有祝福80對新人，在人生旅途中互相扶持、攜手乘風破浪的幸福寓意。

市長張善政化身海洋船長，帶著幸福大使「ㄚ桃」與「園哥」陪伴新人進場。新人温先生說，今天剛好是他和妻子交往第999天，讓他們相信「婚後一定會幸福久久」。新娘邱小姐也說，潛水跟游泳是她跟老公相識的起點、也是彼此最愛的興趣，剛好今年的婚禮主題是海洋風，別具意義。

另外28歲的新娘「肉桂」與26歲美國籍新郎「大白」，因肉桂到美國交換結緣。大白自學中文，只為拉近與妻子的距離；兩人個性互補、默契十足，婚禮主題選擇「海洋奇緣」，除了象徵跨越文化的愛情，男主角「毛伊」跟老公的豪邁的外型相符，也是選擇這造型的原因之一。