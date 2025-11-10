聽新聞
桃園72處活動中心蓋在私地 產權爭議多

聯合報／ 記者朱冠諭周嘉茹／桃園報導
桃園楊梅高山活動中心今年7月及10月各發生1次火警，安全堪慮。圖／高山社區發展協會理事長李土田提供
桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，引發爭議。民代關切這類私地活動中心產權紛爭多，楊梅高山市民活動中心今年甚至二度火警，地方盼價購重新規畫；市府回應持續評估各處需求，妥善處理。

議員李家興表示，楊梅有9個活動中心位於私有土地，這些活動中心多數建於早期，當時以口頭或書面方式達成地方無償使用共識，但隨時代變遷，土地所有權人因往生、繼承或買賣等因素轉移，導致產權爭議不斷。

李家興點出，這些老舊活動中心面臨兩大問題，第一是「產權不明」，第二是「建築法規不符合現行標準」，以秀才里活動中心為例，建物已60年，1樓過低，「人站下去頭就頂到天花板」，高山活動中心更在今年7月17日3樓失火，10月30日2樓又電線走火，安全堪慮。

高山社區發展協會理事長李土田說，高山市民活動中心啟用多年，由第一任理事長捐出土地提供建置，當時以口頭或書面方式供地方無償使用，但多年後可能當初未記錄完善，如今有土地所有權人跳出來要求討回土地權狀，但該地是上百人持分，因此在地方引發爭議。

李土田說，社區有歌唱班、跳舞班，還有一周2天的關懷據點，里民使用頻繁，但活動中心現況老舊，不僅室內漏水漏到2樓，今年二度火警未釀嚴重災害，但電線走火造成天花板燒黑，整體空間仍需重新修繕。區公所雖已招標修繕，但仍盼市府價購、重新規畫，一定能大幅提升社區機能。

李家興也提到，楊梅地區有里長與地主協商，地主願意配合價購，市府卻預算不足，呼籲市府積極編列預算取得這些珍貴土地。

社會局、民政局回應，每年各編列2000萬元和1000萬元補助各區公所辦理耐震補強評估、臨時性事件小型工程等市民活動中心經費。市府表示，將持續評估各活動中心使用需求與土地產權狀況，妥善處理爭議。

