一顆滷蛋遺憾的初心 她41年如一日守護苗栗家扶孩子

苗栗家扶中心主任湯鳳琴帶著一顆滷蛋遺憾的初心，41年如一日做好做滿，守護家扶孩子，讓他們可以在家扶服務期間，得到最大的安全、最大的照顧。

苗栗家扶中心55歲生日，今天在縣府中正堂舉辦「薪火相傳‧5力5哇」寒冬送暖表揚大會，播放苗栗家扶一路走來回顧影片及樂團表演，場面溫馨感人，副縣長邱俐俐等人動容拭淚。

苗栗家扶1970年成立，湯鳳琴1984年9月18日報到至今，從來沒有離開過，她分享剛畢業，第一年第一份工作在台中市的育幼院，當年她常為孩子的飲食與廚師爭執，一次2名孩子假日要補習，帶的便當竟是冷藏好幾天的滷蛋，她相當心疼，忍不住大聲吵架，並憤而辭職。

「我帶著一顆滷蛋的遺憾。」湯鳳琴說，回到苗栗落地生根，接手安置機構，就是期待完成當初的夢想，沒有做好的事，可以給小孩最大的安全、最大的照顧，讓他們在短暫的時間，身心靈都可以恢復，期待有能量、勇敢面對未來，去築夢追逐他們的人生。

這些年來讓她很感動是曾經做過很多事情，就是那個時間當下要做的，可是當這些輔導的小孩出社會有成就了、當父母親了，回來告訴她要是沒有過去家扶鼓勵，就不會有現在，原來一些所做，她以為沒有什麼，他們卻是點滴在心頭，「生命影響生命」，相對她也獲得滿滿的祝福與收穫。