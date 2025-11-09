桃園最大社宅基地案 大園區橫埔段近千戶決標

桃園市政府計劃在大園區航空城推出近千戶社會住宅，住宅發展處今天表示，已完成大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，預計120年啟用，也是桃園市目前最大社會住宅基地。

桃園市政府都市發展局發布新聞稿，住宅發展處處長陳智仁表示，「大園區橫埔段社宅」位於大園區中正東路，距離機場捷運A16橫山站約1.6公里，離未來捷運綠線G17站約800到900公尺，因位處航空城計畫內，基地聯外道路已開闢，周邊有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也已規劃開闢60公尺寬的園林道路、七星堆埤塘公園等。

陳智仁說，基地規劃為地下2層、地上9層建築，將興建約970戶住宅，規劃1房型、2房型及3房型，房型比為3：4：3，提供在航空城工作的青年及年輕小家庭，另保留約5%無障礙房型，滿足不同族群與年齡層居住需求。公共服務設施方面預計保留約530坪，規劃設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，並預留空間供身障生活服務使用，以支持地區公共服務需求。

陳智仁指出，這是桃園目前最大社宅基地，將超過中壢一號社宅，為大園區首個社宅案，預計116年下半年開工、120年完工啟用，全案興建費用初估逾新台幣89億8000萬元。

桃園市府統計至10月底，含大園區橫埔段社宅規劃，完工入住有4374戶、興建中1631戶，完成決標正在規劃設計中的有3940戶，朝119年總量突破1萬戶目標前行。