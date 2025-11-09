串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放

快訊

中央社／ 桃園9日電

桃園觀旅局今天表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園龜山區至新北樹林區、全長約1.4公里，銜接至環台北天際線，預計11月底開放。

桃園市政府觀光旅遊局發布新聞稿表示，大棟山位於桃園、新北交界，大棟山風景特定區於民國112年9月劃設，為提升休憩品質並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費新台幣3000萬元，觀光署補助1620萬元，市府自籌1380萬元，已於9月30日竣工，預計11月底開放。

觀旅局說明，大湖之森自然步道從桃園市龜山區大同路至新北市樹林區民和街、全長約1.4公里，並銜接至環台北天際線，成為連續且完整登山路網，讓跨縣市登山遊客可以增加一條安全優質登山路線，預期將帶動觀光人潮，提升區域觀光吸引力。

觀旅局表示，大棟山擁有豐富人文及生態，步道除升級友善設施，也針對在地特有煤礦產業導入入文及生態解說，讓民眾在健行過程中不僅能欣賞自然景致，更深入認識大湖坑地區豐富的地質與文化底蘊；另外，也特別於桃園與新北交界路段導入手作步道方式，運用就地取材石塊與木材，結合在地民眾，依循地形與環境特性打造出自然融景步道。

觀光旅遊局長陳靜芳指出，大棟山風景區除了有串聯到雙北步道外，也有冷泉、煤礦、磚窯及古戰場等觀光資源，並於112年經觀光署核定為市級風景特定區；大湖之森步道為區內第一條全新整修步道，未來將持續推動各項觀光建設，期盼串聯鄰近新北市鶯歌、樹林及桃園龜山等地區，成為全新山林旅遊景區。

桃園 觀光署

