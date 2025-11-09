聽新聞
0:00 / 0:00
基地桃園最大！ 大園航空城擬建近千戶社宅 緊鄰綠線G17
桃園市人口持續增長，市府住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅，規畫與監造案近期已決標，全案預計2027年下半年開工、2031年完工啟用。
住宅處長陳智仁表示，橫埔段社宅地點位於大園區中正東路，距離機場捷運A16橫山站約1.6公里，離未來捷運綠線G17站約800到900公尺，因位處航空城計畫內。基地聯外道路已開闢，周邊也已有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也規畫開闢60公尺寬的園林道路、七星堆埤塘公園等。
住宅處表示，該案基地規畫地下2層、地上9層建築，總樓地板面積約13.3萬平方公尺、約4萬坪，將興建約970戶住宅，提供一房、二房及三房型給在航空城工作的青年和年輕家庭，另保留約5%無障礙房型滿足不同族群與年齡層的居住需求。
至於公共服務設施預計保留約530坪，設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，並預留部分空間供身障生活服務使用，建築本體設計也符合能效1+等淨零碳排標章。
陳智仁說，該案基地是桃園目前最大的社宅基地，將超過中壢一號社會住宅，全案興建費用初估要89億8000多萬，未來將成為社區的鄰里核心，公共空間可以讓附近居民舉辦活動、活絡社區，同時滿足居民日常所需。
住宅處表示，目前桃園市社宅完工入住有4374戶、興建中1631戶，完成決標正在規畫設計中的有3940戶，2030年總量將突破1萬戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言