快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

基地桃園最大！ 大園航空城擬建近千戶社宅 緊鄰綠線G17

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅。圖／桃園市住宅處提供
桃園市住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅。圖／桃園市住宅處提供

桃園市人口持續增長，市府住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅，規畫與監造案近期已決標，全案預計2027年下半年開工、2031年完工啟用。

住宅處長陳智仁表示，橫埔段社宅地點位於大園區中正東路，距離機場捷運A16橫山站約1.6公里，離未來捷運綠線G17站約800到900公尺，因位處航空城計畫內。基地聯外道路已開闢，周邊也已有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也規畫開闢60公尺寬的園林道路、七星堆埤塘公園等。

住宅處表示，該案基地規畫地下2層、地上9層建築，總樓地板面積約13.3萬平方公尺、約4萬坪，將興建約970戶住宅，提供一房、二房及三房型給在航空城工作的青年和年輕家庭，另保留約5%無障礙房型滿足不同族群與年齡層的居住需求。

至於公共服務設施預計保留約530坪，設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，並預留部分空間供身障生活服務使用，建築本體設計也符合能效1+等淨零碳排標章。

陳智仁說，該案基地是桃園目前最大的社宅基地，將超過中壢一號社會住宅，全案興建費用初估要89億8000多萬，未來將成為社區的鄰里核心，公共空間可以讓附近居民舉辦活動、活絡社區，同時滿足居民日常所需。

住宅處表示，目前桃園市社宅完工入住有4374戶、興建中1631戶，完成決標正在規畫設計中的有3940戶，2030年總量將突破1萬戶。

社宅 機場捷運 航空城

延伸閱讀

雲林社造30年成果大爆發 立委張嘉郡提3600億農再基金接棒

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

台南「六安好室」社宅動土 117年完工提供165戶

老人租屋難…台中社會住宅長者入住率竟僅10% 議員要求調整機制

相關新聞

桃園公車汰換車機 明年起可掃碼支付

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市...

基地桃園最大！ 大園航空城擬建近千戶社宅 緊鄰綠線G17

桃園市人口持續增長，市府住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅，規畫...

桃園72處市民活動中心蓋在私地 民代憂恐「官司纏身」

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落於私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，甚至是與市府對簿...

點亮心願！竹市心願卡活動啟動 助676弱勢兒寫心願圓夢

為實現弱勢家庭孩童簡單又不凡的願望，新竹市府舉辦圓夢心願卡活動已邁入第11年，累計幫助超過4000名孩童圓夢，市府說，今...

24小時天眼監測 竹市非都土地農牧違規比例達82%

新竹市非都土地今年違規案件達63件，裁罰達414 萬元。市府地政處表示，其中以農牧用地違規比例高達82%以上，提醒民眾使...

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

內政部國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府引進無人機協助會勘等作為，更有助於掌握全貌，今年成績蟬聯縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。