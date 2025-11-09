桃園72處市民活動中心蓋在私地 民代憂恐「官司纏身」

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落於私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，甚至是與市府對簿公堂。市府回應，已建立處理機制因應相關爭議，若經訴訟敗訴確定，將依法院判決辦理；如建物仍需使用，則辦理無償借用或租用，必要時編列預算取得產權。

市府統計，72處位於私人土地的市民活動中心，目前進入司法訴訟的共4處，包括蘆竹區山腳市民活動中心、蘆竹區中福市民活動中心、觀音區坑尾市民活動中心及大溪區月眉市民活動中心。

議員李家興表示，楊梅有9個活動中心位於私有土地，這些活動中心多數建於早期，當時以口頭或書面方式達成無償使用共識，但隨著時代變遷，土地所有權人因往生、繼承或買賣等因素轉移，導致產權爭議不斷。

李家興指出，這些老舊活動中心面臨兩大問題，第一是產權不明，第二是建築法規不符合現行標準，以秀才里活動中心為例，該建物已有60年歷史，一樓高度過低，「人站下去頭就頂到天花板」，高山活動中心更在今年7月17日三樓失火，10月30日二樓又電線走火，安全堪慮。

李家興說，楊梅地區有里長與地主協商，地主願意配合價購，市府卻預算不足，呼籲市府積極編列預算取得這些珍貴土地。

社會局表示，蘆竹區山腳市民活動中心經法院調解，確定使用至2028年12月31日，後須拆除返還土地，目前租金每月8700元。蘆竹區中福市民活動中心由德林寺與原地主價購土地，現由德林寺無償提供使用。觀音區坑尾市民活動中心拆除工程本月6日公告招標。大溪區月眉市民活動中心地主已提告，由桃園地方法院審理中。蘆竹區新興市民活動中心及中壢區仁美市民活動中心則因敗訴，確定拆除返還土地。

社會局長陳寶民表示，針對相關議題已訂定處理機制，若經提起訴訟敗訴確定者，將依法院判決辦理；建物經鑑定為危樓或已閒置報廢者，提前辦理拆除返還土地；建物仍需使用者，則辦理無償借用或租用，必要時編列預算取得產權。

社會局、民政局也各編列2000萬元和1000萬元補助各區公所辦理耐震補強評估、臨時性事件小型工程等市民活動中心經費。市府表示，將持續評估各活動中心使用需求與土地產權狀況，妥善處理爭議。