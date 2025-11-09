快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園72處市民活動中心蓋在私地 民代憂恐「官司纏身」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市有72處市民活動中心位處私人土地上，部分地點近年引發糾紛。資料照。圖／市府提供
桃園市有72處市民活動中心位處私人土地上，部分地點近年引發糾紛。資料照。圖／市府提供

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落於私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，甚至是與市府對簿公堂。市府回應，已建立處理機制因應相關爭議，若經訴訟敗訴確定，將依法院判決辦理；如建物仍需使用，則辦理無償借用或租用，必要時編列預算取得產權。

市府統計，72處位於私人土地的市民活動中心，目前進入司法訴訟的共4處，包括蘆竹區山腳市民活動中心、蘆竹區中福市民活動中心、觀音區坑尾市民活動中心及大溪區月眉市民活動中心。

議員李家興表示，楊梅有9個活動中心位於私有土地，這些活動中心多數建於早期，當時以口頭或書面方式達成無償使用共識，但隨著時代變遷，土地所有權人因往生、繼承或買賣等因素轉移，導致產權爭議不斷。

李家興指出，這些老舊活動中心面臨兩大問題，第一是產權不明，第二是建築法規不符合現行標準，以秀才里活動中心為例，該建物已有60年歷史，一樓高度過低，「人站下去頭就頂到天花板」，高山活動中心更在今年7月17日三樓失火，10月30日二樓又電線走火，安全堪慮。

李家興說，楊梅地區有里長與地主協商，地主願意配合價購，市府卻預算不足，呼籲市府積極編列預算取得這些珍貴土地。

社會局表示，蘆竹區山腳市民活動中心經法院調解，確定使用至2028年12月31日，後須拆除返還土地，目前租金每月8700元。蘆竹區中福市民活動中心由德林寺與原地主價購土地，現由德林寺無償提供使用。觀音區坑尾市民活動中心拆除工程本月6日公告招標。大溪區月眉市民活動中心地主已提告，由桃園地方法院審理中。蘆竹區新興市民活動中心及中壢區仁美市民活動中心則因敗訴，確定拆除返還土地。

社會局長陳寶民表示，針對相關議題已訂定處理機制，若經提起訴訟敗訴確定者，將依法院判決辦理；建物經鑑定為危樓或已閒置報廢者，提前辦理拆除返還土地；建物仍需使用者，則辦理無償借用或租用，必要時編列預算取得產權。

社會局、民政局也各編列2000萬元和1000萬元補助各區公所辦理耐震補強評估、臨時性事件小型工程等市民活動中心經費。市府表示，將持續評估各活動中心使用需求與土地產權狀況，妥善處理爭議。

建物 社會局 觀音

延伸閱讀

24小時天眼監測 竹市非都土地農牧違規比例達82%

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

中職／樂天桃猿奪冠還願 領隊牧野見一物眉開眼笑

桃園活力健康愛觀音健走 副市長王明鉅：養成每日運動好習慣

相關新聞

桃園公車汰換車機 明年起可掃碼支付

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市...

基地桃園最大！ 大園航空城擬建近千戶社宅 緊鄰綠線G17

桃園市人口持續增長，市府住宅處今宣布將在大園區航空城推出近1000戶的「橫埔段社會住宅」，是市府在大園區的首案社宅，規畫...

桃園72處市民活動中心蓋在私地 民代憂恐「官司纏身」

桃園市現有391個市民活動中心，卻有72處坐落於私人土地，近年部分地主請求租金補償、協議價購或拆屋還地，甚至是與市府對簿...

點亮心願！竹市心願卡活動啟動 助676弱勢兒寫心願圓夢

為實現弱勢家庭孩童簡單又不凡的願望，新竹市府舉辦圓夢心願卡活動已邁入第11年，累計幫助超過4000名孩童圓夢，市府說，今...

24小時天眼監測 竹市非都土地農牧違規比例達82%

新竹市非都土地今年違規案件達63件，裁罰達414 萬元。市府地政處表示，其中以農牧用地違規比例高達82%以上，提醒民眾使...

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

內政部國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府引進無人機協助會勘等作為，更有助於掌握全貌，今年成績蟬聯縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。