點亮心願！竹市心願卡活動啟動 助676弱勢兒寫心願圓夢

為實現弱勢家庭孩童簡單又不凡的願望，新竹市府舉辦圓夢心願卡活動已邁入第11年，累計幫助超過4000名孩童圓夢，市府說，今年度活動再度攜手2間科技公司與8間百貨商家，讓550名弱勢兒童寫下心願卡，公布在特定外牆，由民眾與業者認購，在寒冬溫暖圓夢。

代理市長邱臣遠表示，市府每年都透過這項活動幫助弱勢家庭的孩童實現他們的心願。今年市府持續與瑞鼎科技股份有限公司、蔚華科技股份有限公司等2家科技公司，及SOGO 百貨新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子、大魯閣湳雅廣場、大全聯湳雅店、新竹愛兒悅婦幼生活館等8家百貨商家攜手合作，共同推動此次活動。

社會處指出，許多弱勢家庭孩子沒有禮物，也近乎遺忘沒有機會被實現的心願，市府持續辦理心願卡活動，透過竹市學校老師及社工事前的心願調查，協助孩童們寫下「想擁有一雙屬於自己的漂亮鞋子」、「許願藍色跟黑色的百樂擦擦筆」、「希望能得到一組色鉛筆和畫冊」等心中的願望。

社會處表示，今年的心願卡活動中，孩子們的願望各具特色，從簡單的文具如藍色和黑色的百樂擦擦筆，到渴望擁有自己的球鞋或樂高積木，每一個小小的願望背後都是孩子們對美好生活的期盼。

社會處指出，9歲的諳諳（化名）是個活潑的小男孩，他的爸爸本來從事水電工作，去年因為工作中從高處跌下來摔傷失業，媽媽因從前髖關節手術亦無法正常工作，家中生活陷入困境，家裡現在靠著爸爸和姊姊打零工勉強維持生活。諳諳在這樣的環境長大，從來不敢特別想什麼禮物，但社工主動幫他爭取一雙球鞋，可以穿上學，諳諳因此非常高興。

社會處說明，就讀國中的小愷（化名）自單親家庭長大，他自小喜歡在操場上奔跑，加入國小足球隊後，更是每天最期待能和同學一起練球。雖然家中經濟狀況有限，無法添購專屬的足球，但他依然珍惜每次上場的機會。能擁有一顆屬於自己的足球，對他來說不只是玩具，而是代表著努力與夢想的延伸，也能陪伴他在球場上更專注地追逐興趣與自信。

社會處提到，16歲的小源（化名）目前就讀高中，從小由媽媽及外婆扶養長大。媽媽自從去年年底生病後就無法工作，仰賴外婆做手工貼補家用，小源很懂事，知道家裡經濟狀況不好，不會吵著要滿足餐食以外的需求，今年暑假開始也擔任游泳助教，幫忙家裡分擔經濟，透過本次心願卡活動，有一個屬於小源的禮物，小源說自己的籃球和羽球拍都壞掉很久了，希望許願一顆室外籃球或是羽球拍組。