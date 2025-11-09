快訊

鷹眼驚爆性騷傳不雅照！中國導演女友控訴：情緒失控「跨國戀變調」

是喜是憂？OpenAI拚2028年打造「真AI研究助理」 具備人類思考能力

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

聽新聞
0:00 / 0:00

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府蟬聯縣市組全國第一名品質優良獎，另奪創新精進獎。記者范榮達／攝影
國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府蟬聯縣市組全國第一名品質優良獎，另奪創新精進獎。記者范榮達／攝影

內政部國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府引進無人機協助會勘等作為，更有助於掌握全貌，今年成績蟬聯縣市組全國第一名品質優良獎，另奪創新精進獎，鼓舞團隊士氣。

國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑，希望激勵地方政府提升非都市土地開發審查效能，強化工作成效及品質，依案件登錄網站的完成度、個案審查的流程完整度及特殊性、影響費及補助費用支用情形、創新作為、建議及未來精進方向評分，今年有18個縣市參與評比，成績最近公布，苗栗縣政府蟬連第一名，同時獲得創新精進獎」肯定。

縣府工商發展處指出，全縣非都市土地約占78.6%，縣府秉持「環境保育、區域均衡與土地合理利用」原則，去年審查中、核定共10件，全部案件完整揭露於內政部審查系統，並隨時更新審查進度，完整度高。

審查案件透過無人機協助案件會勘，此外，會議無紙化，審查委員資料使用平板，創新項目受肯定，未來持續精進無紙化，建置審查App或網站，審查資料及意見等全部會前提供委員，委員可預先審查及紀錄，落實開發審查公開透明。

工商發展處長詹彩蘋表示，蟬連第一名，展現縣府團隊審查品質與行政效能，不僅是中央對縣府執行力的肯定，更代表團隊長期投入與跨局處協作的成果，縣府將持續配合內政部國土署政策，推動審查制度優化與透明化，兼顧環境保育與產業繁榮，促進國土發展之合理、永續與均衡。

國土署 團隊 內政部

延伸閱讀

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

相關新聞

桃園公車汰換車機 明年起可掃碼支付

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市...

非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

內政部國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府引進無人機協助會勘等作為，更有助於掌握全貌，今年成績蟬聯縣...

廣角鏡／苗栗巴宰族過新年 停了5年復辦

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村平埔族原住民「巴宰族過新年」因新冠疫情停辦5年，昨在鯉魚國小以「巴宰之聲．新年再響」為主題復辦，50...

新竹工業會五大產業聯盟發表成果 跨界創新引領產業發展

新竹縣工業邁入半世紀，見證台灣產業從傳統製造轉型為高科技重鎮，如今正以「AI智慧」與「ESG永續」雙軸再啟新局。面對全球...

影／停辦5年…苗栗「巴宰族過新年」今復辦 老中青致力傳承

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」在停辦5年後，今天上午在鯉魚國小恢復舉辦，以「巴宰之聲．新年再響」的主題召喚各地的巴...

茶與柿的邂逅！新竹北埔串連2特色農產 吸上千民眾參與

秋意漸濃、茶香滿城！「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」今天於北埔鄉俥亭停車場登場，今年以「茶香四溢，有柿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。