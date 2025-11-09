非都市土地審查會勘引進無人機 苗栗縣政府蟬連全國第一

內政部國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑計畫，苗栗縣政府引進無人機協助會勘等作為，更有助於掌握全貌，今年成績蟬聯縣市組全國第一名品質優良獎，另奪創新精進獎，鼓舞團隊士氣。

國土管理署非都市土地開發許可審查作業評鑑，希望激勵地方政府提升非都市土地開發審查效能，強化工作成效及品質，依案件登錄網站的完成度、個案審查的流程完整度及特殊性、影響費及補助費用支用情形、創新作為、建議及未來精進方向評分，今年有18個縣市參與評比，成績最近公布，苗栗縣政府蟬連第一名，同時獲得創新精進獎」肯定。

縣府工商發展處指出，全縣非都市土地約占78.6%，縣府秉持「環境保育、區域均衡與土地合理利用」原則，去年審查中、核定共10件，全部案件完整揭露於內政部審查系統，並隨時更新審查進度，完整度高。

審查案件透過無人機協助案件會勘，此外，會議無紙化，審查委員資料使用平板，創新項目受肯定，未來持續精進無紙化，建置審查App或網站，審查資料及意見等全部會前提供委員，委員可預先審查及紀錄，落實開發審查公開透明。

工商發展處長詹彩蘋表示，蟬連第一名，展現縣府團隊審查品質與行政效能，不僅是中央對縣府執行力的肯定，更代表團隊長期投入與跨局處協作的成果，縣府將持續配合內政部國土署政策，推動審查制度優化與透明化，兼顧環境保育與產業繁榮，促進國土發展之合理、永續與均衡。