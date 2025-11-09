聽新聞
桃園公車汰換車機 明年起可掃碼支付

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園公車目前只能收現金或刷實體票證，市府爭取中央補助，正陸續汰換車機，明年1月就能掃碼付車資（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園公車目前只能收現金或刷實體票證，市府爭取中央補助，正陸續汰換車機，明年1月就能掃碼付車資（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市府檢討改進；桃園市交通局表示，已爭取中央補助，明年1月就能全面提供掃碼支付服務。

上個月22日傍晚，桃園1名公車司機懷疑1名付現金搭車的學生未支付足額車資，因要求補足差額未果，拒絕提供服務，結果遭另1名學生嗆「數錢都不會，這輩子就這樣了」。該名司機氣不過，衝下車暴打嗆聲學生，結果不僅丟工作，也吃傷害官司。

公車司機傷人引發熱議，桃園市議員謝美英直指桃園市民卡App改版成效不彰，未能整合市府各局處資源，也沒辦法搭公車，讓「一機在手、數位生活」淪為口號。她表示，桃園高喊「科技市長」、「科技城市」，卻靠司機目視投幣狀況，連辨別金額的設備技術都沒有，如何保障司機也保障乘客？

桃園市議員李宗豪說，公車目前僅支援實體票證支付，對習慣以手機付款的年輕族群及外地旅客不便利。

交通局表示，目前公車的車機只支援感應支付，想要支援行動支付，必須汰換成有鏡頭、可掃手機條碼的新機型，經盤點，全市共有755輛公車需要汰換。新款車機單價從5萬元到6萬元不等，已爭取交通部公路每部車機最高補助5萬8500元，不足部分由業者負責，預計今年底換裝完畢，明年1月就能使用悠遊付、iPass、iCash三大行動支付。

