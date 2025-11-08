新竹工業會五大產業聯盟發表成果 跨界創新引領產業發展

新竹縣工業邁入半世紀，見證台灣產業從傳統製造轉型為高科技重鎮，如今正以「AI智慧」與「ESG永續」雙軸再啟新局。面對全球供應鏈重組與數位化浪潮，新竹縣工業會以產業聯盟為平台，推動產業數位升級、資安強化與綠色轉型，展現地方工業在新時代下的自主創新能力。

理事長呂理展指出，半個世紀以來，新竹工業的發展足跡可說是台灣產業升級的縮影。從早期的五金、機械與塑膠製造，到今日以半導體、精密機械、電子零組件為主的高科技聚落，新竹縣工業會一路扮演橋梁角色，協助會員企業接軌國際、導入新技術與管理思維。展望未來，工業會將以AI與ESG為核心，推動智慧製造與永續經營並行，協助企業應對數位轉型、淨零排放與勞動結構變化等挑戰。

工業會與明新科技大學簽署產學合作備忘錄，共同推動AI應用、智慧製造與永續管理人才培育，期望建立學界與產業界的長期技術交流機制，厚植新竹在高科技與製造業的競爭優勢。

為強化跨域整合，新竹縣工業會近年成立五大產業聯盟，包括ESG企業永續聯盟、AI產業聯盟、MIS資安聯誼會、人資總務聯誼會及二代菁英團，串聯產業供應鏈上下游，推動技術共享與人才共育。這些聯盟不僅聚焦企業內部治理，更關注如何落實環保、資安與人力永續，打造「智慧＋永續」的地方產業新典範。

總幹事曾昭維表示，面對AI浪潮與碳中和趨勢，企業若要保持競爭力，必須同步兼顧數位轉型與永續治理。工業會將持續整合縣內科技能量，推動AI導入生產流程、建構企業資安防護體系，並以ESG標準引導企業從生產到供應鏈管理的全面轉型，打造「新竹矽谷型」產業群聚。

新竹縣工業會邁入50年，這次以「工業傳承五十載．永續啟航再出發」為主題，會中除回顧半世紀的輝煌足跡，更展現以AI與ESG為核心的產業轉型成果，象徵新竹縣工業邁入智慧永續的新紀元。