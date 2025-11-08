影／停辦5年…苗栗「巴宰族過新年」今復辦 老中青致力傳承

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」在停辦5年後，今天上午在鯉魚國小恢復舉辦，以「巴宰之聲．新年再響」的主題召喚各地的巴宰族人聚集在一起，大家傳唱族語歌謠、宣讀巴宰族家訓、鯉魚社區的國樂團也共襄盛舉演奏「高山青」，重頭戲「走標」路跑今年創新，老中青不分年齡組隊參加，在奔跑中展現族群文化特色並傳承後輩。

「巴宰族過新年」2020年因疫情停辦，今年在老、中、青3代族人的努力下恢復舉辦，不同於往年廣邀全台各原住民族參與，今年以巴宰族人參與為主，南投埔里愛蘭地區許多巴宰族人也來參加，熱鬧非凡，全場約有500名族人和鯉魚社區居民，呈現跨聚落、跨族群的文化交流，會場並播放國立傳統藝術中心補助完成的口述歌謠歷史成果影片、文化部建置的電子繪本、QR Code學習站和互動看板，希望讓文化與語言的復振更具體貼近生活。

苗栗縣的平埔族有道卡斯（斗葛）、巴宰（巴宰海）兩大族群，巴宰族從三義往南分布在台中、南投等中部地區。

今天巴宰族過新年活動由銅鑼舞迎賓接開序幕，隨後由族中長輩宣讀巴宰族家訓，提醒族人世代傳承的價值和規範，兒童也以族語傳唱「祖先的話」，孩子們演唱時，天真的扯開嗓子高歌，一名小男孩因面前沒有麥克風，試著緊貼身邊的小女孩要搶用麥克風，沒成功後「負氣」直接走人，被大人請回後他還想找麥克風，小女孩一怒之下冒出一句國語「不要靠近我」，兩人還開始互推，天真無邪的反應和動作，逗得全場笑呵呵。

苗栗縣巴宰族群協會20多年前由縣府民政局退休的副局長潘大州創立，致力尋回族群文化和認同，潘大州去年8月辭世，但族人老中青三代不忘初心，仍持續將巴宰族文化努力傳承，新任會長潘英明是潘大州的次子，長期在商界打拚，幾乎沒有傳襲巴宰文化的經驗，如今擔負重任，他也「從零開始」與族人一同學習成長。

巴宰今年的過新年活動，走標改為接力及趣味方式呈現，跑者要身掛魚網、捧著魚貨接力跑，會場還設置「巴宰族正名牆」，到場族人、來賓一起簽名，鯉魚潭村的巴宰族現今使用的語言以閩南語為主、也有部分說客語，推動族群文化復振後，如今族人每周到教會禮拜後，都有研習巴宰語課程，期盼族語及文化傳承不斷。