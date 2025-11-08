快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

茶與柿的邂逅！新竹北埔串連2特色農產 吸上千民眾參與

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農產。圖／北埔鄉公所提供
今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農產。圖／北埔鄉公所提供

秋意漸濃、茶香滿城！「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」今天於北埔鄉俥亭停車場登場，今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農產，從茶席體驗、DIY手作、市集展售到客家表演與孩童競賽，吸引上千名民眾共襄盛舉，為秋日山城注入滿滿活力與香氣。

最受矚目的開幕儀式以「百人擂茶」拉開序幕。由社區成員與民眾共同參與，依古法「擂、磨、沖」將花生、芝麻與茶葉搗出層次香氣，茶湯入口溫潤回甘；百人同擂的壯觀畫面在現場掀起陣陣掌聲，象徵北埔「一起做、一同享」的凝聚精神，也把「以茶會友、共享豐收」的祝福送給每位到場的朋友。

北埔鄉長莊明增表示，「有柿來找茶」是北埔最具代表性的秋日盛事，透過百人擂茶的集體行動，把人們聚攏在一起，也把茶與柿的故事延伸進每個家庭的日常。「我們以茶為媒、以柿為引，把文化、產業與旅遊連成一條線，打造屬於北埔的秋日茶香品牌節，誠摯邀請大家循著香氣的腳步走進山城。」

活動現場同步發表全新北埔在地茶品牌「東方韵」。品牌以傳統工藝為根、融合現代設計語彙，從茶品選料、製程管理到外觀包裝，全面體現北埔茶產業邁向品牌化與永續化的決心與實力。結合市集現場的青年品牌與小農攤位，讓遊客能一次體驗東方美人茶的細緻風味、選購手作茶點與石柿伴手禮，把北埔的好味道打包帶回家。

整體活動以「文化、產業、觀光」為主軸貫穿全日動線。親子族群可參與「小小茶農搬搬樂」等趣味競賽與食農教育體驗，在遊戲中了解茶園作業與柿餅文化；「膨風擂台賽」也於今日登場，民眾輪番上台用客語說故事、講笑話，以詼諧幽默的方式展現北埔的人情味與語言魅力。沿線茶席試飲與導覽，則讓遠道而來的遊客在行走之間與產地做最貼近的交流。

從茶席體驗、DIY手作、市集展售到客家表演與孩童競賽，吸引上千名民眾共襄盛舉，為秋日山城注入滿滿活力與香氣。圖／北埔鄉公所提供
從茶席體驗、DIY手作、市集展售到客家表演與孩童競賽，吸引上千名民眾共襄盛舉，為秋日山城注入滿滿活力與香氣。圖／北埔鄉公所提供
「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」今天於北埔鄉俥亭停車場盛大登場。圖／北埔鄉公所提供
「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」今天於北埔鄉俥亭停車場盛大登場。圖／北埔鄉公所提供

北埔 新竹

延伸閱讀

台中美樂地公園高評價…議員喊分配不均 市府：盤點合適場域

茶香威士忌Highball來了！臺虎攜手歐肯 打造「輕鬆喝威」風潮

六龜觀光藝文季登場 吸引人潮共賞山城盛宴

手搖新品開喝！ 茶湯會、鮮茶道、COMEBUY聯名限定優惠　先喝道、珍煮丹、可不可茶香系列一次看

相關新聞

新竹工業會五大產業聯盟發表成果 跨界創新引領產業發展

新竹縣工業邁入半世紀，見證台灣產業從傳統製造轉型為高科技重鎮，如今正以「AI智慧」與「ESG永續」雙軸再啟新局。面對全球...

影／停辦5年…苗栗「巴宰族過新年」今復辦 老中青致力傳承

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村「巴宰族過新年」在停辦5年後，今天上午在鯉魚國小恢復舉辦，以「巴宰之聲．新年再響」的主題召喚各地的巴...

茶與柿的邂逅！新竹北埔串連2特色農產 吸上千民眾參與

秋意漸濃、茶香滿城！「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」今天於北埔鄉俥亭停車場登場，今年以「茶香四溢，有柿...

桃園活力健康愛觀音健走 副市長王明鉅：養成每日運動好習慣

桃園市觀音區空汙防災巡護協會今天舉辦「活力健康愛觀音」，副市長王明鉅也到場，並強調健走是簡單又有益健康的運動，他鼓勵市民...

影／打卡聖地！竹縣新埔柿餅園「曬柿海」 成最美季節限定風景

九降風徐徐吹拂，柿子豐收的季節來臨。新竹縣新埔鎮有多家柿餅園區，金黃柿子層層堆疊，形成壯觀的曬柿景象，吸引無數遊客前來打...

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

桃園市大溪工藝周國際展至明天，工藝競賽獲獎作品則在木博館群武德殿、公會堂展至明年3月。文化局表示，今年主軸「用工藝和世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。