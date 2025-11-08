桃園活力健康愛觀音健走 副市長王明鉅：養成每日運動好習慣

桃園市觀音區空汙防災巡護協會今天舉辦「活力健康愛觀音」，副市長王明鉅也到場，並強調健走是簡單又有益健康的運動，他鼓勵市民朋友養成每日運動習慣，唯有持之以恆，才能讓身體越來越健康，生活更有活力。

王明鉅指出，肺癌已連續多年為國人癌症死因首位，尤其空氣汙染的來源不僅來自工廠，許多日常生活中看似不起眼的行為，其實也會造成身體傷害，例如老舊機車排放的黑煙，廚房烹煮產生的油煙，甚至到廟宇參拜時香火瀰漫，都是主要來源，因此市府積極推動低劑量肺癌篩檢擴大計畫，市長日前也宣布也而ㄒ啟用全國首創行動CT醫療車，將深入觀音、龍潭、復興等偏遠地區，彌補就醫缺口，讓在地鄉親免於長途奔波即可完成檢查，獲得更完善的照護。

體育局表示，今天的健走活動自樹林市民活動中心出發，沿途行經三奇養蜂場、蓮花生態滯洪池返回原點，全程約4.2公里，路線融合在地自然生態與綠色空間，讓參與者在健走過程中，充分感受桃園優質的運動休閒場域。市府積極鼓勵市民養成運動習慣，維持健康體態，未來將持續以「場域可近」與「運動可進」為目標，透過資源整合與場域優化，提升市民運動參與機會。

市議員吳進昌、許更生、環保局長顏己喨、觀音區長劉草典、觀音區空汙防災巡護協會理事長徐登旺、桃園市樹林社區發展協會理事長袁進益都出席活動。