快訊

影／打卡聖地！竹縣新埔柿餅園「曬柿海」 成最美季節限定風景

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
每年9月至11月是柿子的產季，新竹知名的九降風也隨著降臨新埔，催熟柿子的風味，搭配秋冬和煦的暖陽，非常適合製作香甜可口的柿餅。記者郭政芬／攝影
每年9月至11月是柿子的產季，新竹知名的九降風也隨著降臨新埔，催熟柿子的風味，搭配秋冬和煦的暖陽，非常適合製作香甜可口的柿餅。記者郭政芬／攝影

九降風徐徐吹拂，柿子豐收的季節來臨。新竹縣新埔鎮有多家柿餅園區，金黃柿子層層堆疊，形成壯觀的曬柿景象，吸引無數遊客前來打卡拍照，欣賞傳統曬柿風光，感受柿子文化的魅力。

新竹縣府交通旅遊處表示，每年9月至11月是柿子的產季，柿子水分多，不利於保存，但新埔鎮擁有得天獨厚的丘陵地型以及乾燥少雨的氣候型態，隨著東北季風吹起，新竹知名的九降風也隨著降臨新埔，催熟柿子的風味，搭配秋冬和煦的暖陽，非常適合製作香甜可口的柿餅。

金漢杮餅教育農園是當地極具代表性的特色農園之一，以傳承三代的柿餅製作技藝聞名。園區內保留紅磚瓦造的古樸三合院與曬柿棚架，每到秋季九降風起，滿園金黃柿子層層堆疊，形成壯觀的曬柿景象，吸引無數遊客前來打卡拍照。除了欣賞傳統曬柿風光，遊客還能親手體驗柿染DIY活動，從果實到工藝，感受柿子文化的魅力。

新埔鎮上有全台首座以「柿子」為主題特色遊戲場，今年中新公園啟用，以地方特產「柿餅」為主題意象發展，結合公園內既有地形、樹木、植栽等元素，將九降風獨特氣候造就的柿子產業設計為遊戲場，依不同年齡層兒童提供不同強度性形質遊樂設施，打造以柿子為主題的特色遊戲場。 

該公園設置柿子入口意象、高達6公尺的「柿餅堆堆樂」遊戲主塔、柿子斗笠遊戲塔、曬柿餅為意象的遮陽棚、九降風溜索區，地景小丘、挖土遊戲機、彈跳床等設施，吸引許多孩童前來遊玩。

柿餅 新竹 柿子文化

