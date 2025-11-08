桃園龜山遊憩空間破散零碎 桃市府斥資1億元蓋大公園

桃園市龜山區大坪頂鄰近林口長庚醫院與科技園區，近年人口聚集且發展迅速，但因缺乏大型公園綠地被詬病，市府為此展開「龜山大坪頂公園改建計畫」，第一期工程將斥資1億元打造1.5公頃特色遊憩設施與綠地景觀，如招標順利，最快後年完工啟用。

龜山大坪頂公園基地位於文化二路、文化三路與公園路交會的核心區域，總面積約2.3公頃，目前部分區域已闢建為公園和停車場，但有部分土地尚屬私人產權，所以無法全面開發；因地方有需求，桃市府去年以協議價購方式取得部分私有地後，決定先改建其中1.5公頃基地，剩下0.8公頃待協議價購或徵收取得後，再推二期工程施作。

工務局表示，為使公園設計更貼近民眾需求，市府導入參與式設計及兒童表意權理念，在規畫階段辦理4場參與式工作坊及1場地方說明會，並將成果送交「公園適性發展審議會」，由專家確保公園設計兼顧安全性、包容性與在地特色。