桃園龜山遊憩空間破散零碎 桃市府斥資1億元蓋大公園
桃園市龜山區大坪頂鄰近林口長庚醫院與科技園區，近年人口聚集且發展迅速，但因缺乏大型公園綠地被詬病，市府為此展開「龜山大坪頂公園改建計畫」，第一期工程將斥資1億元打造1.5公頃特色遊憩設施與綠地景觀，如招標順利，最快後年完工啟用。
龜山大坪頂公園基地位於文化二路、文化三路與公園路交會的核心區域，總面積約2.3公頃，目前部分區域已闢建為公園和停車場，但有部分土地尚屬私人產權，所以無法全面開發；因地方有需求，桃市府去年以協議價購方式取得部分私有地後，決定先改建其中1.5公頃基地，剩下0.8公頃待協議價購或徵收取得後，再推二期工程施作。
工務局表示，為使公園設計更貼近民眾需求，市府導入參與式設計及兒童表意權理念，在規畫階段辦理4場參與式工作坊及1場地方說明會，並將成果送交「公園適性發展審議會」，由專家確保公園設計兼顧安全性、包容性與在地特色。
工務局指出，本次改建保留原有的天幕籃球場及苗圃公園，重新規畫部分有全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，而遊戲場也將除了分齡分區，也將融入在地「八卦窯」意象，打造具有地方特色的磚窯意象遊戲場。此外，為提供更舒適安全的使用環境，公園將打造樂齡友善公廁，保留現地約九成喬木，增設街道家具與照明系統，營造生態綠意與自然遮蔭的休憩氛圍。
