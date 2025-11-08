快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓肯定每件參賽、參展作品獨具匠心。圖／桃園市政府新聞處提供
蘇俊賓肯定每件參賽、參展作品獨具匠心。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市大溪工藝周國際展至明天，工藝競賽獲獎作品則在木博館群武德殿、公會堂展至明年3月。文化局表示，今年主軸「用工藝和世界交朋友」，邀請國內外工藝單位與職人交流，並規畫工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗，副市長蘇俊賓歡迎大家用不同方式，體驗大溪、桃園與台灣傳統木藝文化之間的連結。

蘇俊賓表示，大溪工藝周已邁入第4屆，國際木家具工藝設計競賽是第2屆，今年吸引來自全球12國與地區、逾200位創作者參賽，以創新設計展現傳統木藝新生命，期盼透過活動促進參賽者間的交流，也讓更多人從大溪看見桃園的美，從桃園看見台灣的美「用工藝交朋友」。

蘇俊賓指出，大溪木藝生態博物館成立至今滿10年，期間不斷探索木藝之於大溪、桃園、乃至於台灣的意義，以及設計與木藝之間的連結，今年大溪工藝周所有參與者，展現木藝從原料、加工到創作的完整生命周期，瞭解設計師如何在工作室中透過腦力激盪，創造一件件獨具匠心的作品。

蘇俊賓提及，百年前家具幾乎全以木材製成，隨著工業革命的到來，大量加工產品逐漸取代傳統工藝，使木藝逐漸式微，甚至一度被視為夕陽產業。但在當今社會，人們開始再次發現木藝在家具與生活用品中所承載的獨特價值，並重新思考人類與木材之間的關係，可謂人類文明史上的「木藝復興時代」。

文化局表示，第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽以「收納」為主題，國內外12位產官學者擔任專家評審，吸引12國與地區的創作者，215件作品呈現優秀的造型與工藝技術，更回應了現代生活需求，最終遴選出社會組和青年組24件獲獎作品。

2025大溪工藝周開幕，蘇俊賓稱讚作品展見證嶄新的木藝復興時代。圖／桃園市政府新聞處提供
2025大溪工藝周開幕，蘇俊賓稱讚作品展見證嶄新的木藝復興時代。圖／桃園市政府新聞處提供

設計師 桃園

延伸閱讀

桃園威購天光購物節 消費抽來回機票、AirPods 4

禁廚餘養豬「多靠業者自律」 蘇俊賓籲導入科技監測

大溪社頭文化百年傳承成展 蘇俊賓：信仰與文化的城鎮

廚餘禁養豬...衝擊去化量能 蘇俊賓籲中央協調跨縣市支援

相關新聞

獨／竹北家樂福熄燈後首次標租流標 有業者建議分層標租

位於新竹縣竹北市、營運近28年的家樂福竹北店上月正式熄燈，為當地零售市場留下大型空置商用空間。新竹縣政府昨日辦理公開標租...

影／打卡聖地！竹縣新埔柿餅園「曬柿海」成最美季節限定風景

九降風徐徐吹拂，柿子豐收的季節來臨。新竹縣新埔鎮有多家柿餅園區，金黃柿子層層堆疊，形成壯觀的曬柿景象，吸引無數遊客前來打...

桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

桃園市大溪工藝周國際展至明天，工藝競賽獲獎作品則在木博館群武德殿、公會堂展至明年3月。文化局表示，今年主軸「用工藝和世界...

桃園龜山遊憩空間破散零碎 桃市府斥資1億元蓋大公園

桃園市龜山區大坪頂鄰近林口長庚醫院與科技園區，近年人口聚集且發展迅速，但因缺乏大型公園綠地被詬病，市府為此展開「龜山大坪...

桃園公車全面汰換車機 明年1月起支援行動支付

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市...

傳統市場型態多樣 桃園民代：納風險管理

傳統市場型態多樣，除了公私與內、外攤商區別，還有一樓是店面、二樓是住家情況，管理困難，萬一發生火災，恐增救災難度，民代認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。