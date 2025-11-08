桃園大溪工藝周展出12國競賽作品 蘇俊賓：新木藝復興

桃園市大溪工藝周國際展至明天，工藝競賽獲獎作品則在木博館群武德殿、公會堂展至明年3月。文化局表示，今年主軸「用工藝和世界交朋友」，邀請國內外工藝單位與職人交流，並規畫工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗，副市長蘇俊賓歡迎大家用不同方式，體驗大溪、桃園與台灣傳統木藝文化之間的連結。

蘇俊賓表示，大溪工藝周已邁入第4屆，國際木家具工藝設計競賽是第2屆，今年吸引來自全球12國與地區、逾200位創作者參賽，以創新設計展現傳統木藝新生命，期盼透過活動促進參賽者間的交流，也讓更多人從大溪看見桃園的美，從桃園看見台灣的美「用工藝交朋友」。

蘇俊賓指出，大溪木藝生態博物館成立至今滿10年，期間不斷探索木藝之於大溪、桃園、乃至於台灣的意義，以及設計與木藝之間的連結，今年大溪工藝周所有參與者，展現木藝從原料、加工到創作的完整生命周期，瞭解設計師如何在工作室中透過腦力激盪，創造一件件獨具匠心的作品。

蘇俊賓提及，百年前家具幾乎全以木材製成，隨著工業革命的到來，大量加工產品逐漸取代傳統工藝，使木藝逐漸式微，甚至一度被視為夕陽產業。但在當今社會，人們開始再次發現木藝在家具與生活用品中所承載的獨特價值，並重新思考人類與木材之間的關係，可謂人類文明史上的「木藝復興時代」。