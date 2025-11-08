桃園公車全面汰換車機 明年1月起支援行動支付

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市府檢討改進；桃園市交通局表示，已爭取中央補助，明年1月就能全面提供掃碼支付服務。

上個月22日傍晚，桃園1名公車司機懷疑1名付現金搭車的學生未支付足額車資，因對方要求補足差額未果而拒絕提供服務，又為此與另1名學生爭吵，遭嗆「數錢都不會，這輩子就這樣了」，於是衝下車暴打嗆聲學生；打人影片曝光後，該名司機立即被業者解僱，也被檢察官起訴傷害罪並求處重刑，但風波未歇，本月初有醉漢持螺絲起子攔公車揚言替學生報仇，險傷其他公車司機。

桃園市議員謝美英直指桃園市民卡APP改版成效不彰，未能整合市府各局處資源，也沒辦法搭公車，讓「一機在手、數位生活」淪為口號。她表示，桃園高喊「科技市長」、「科技城市」，卻靠司機目視投幣狀況，連辨別技術都沒有，無法投幣後直接判斷金額，如何能保障司機也保障乘客？

桃園市議員李宗豪也說，桃園公車目前僅支援實體票證支付，對習慣以手機付款的年輕族群及外地旅客不便利，盼市府盡快解決問題並推行動支付優惠，以實質誘因鼓勵民眾轉向電子支付。

交通局表示，目前公車的車機只支援感應支付，想要支援行動支付，必須汰換成有鏡頭、可掃手機條碼的新機型，經盤點，全市共有755輛公車需要汰換。新款車機單價從5萬元到6萬元不等，已爭取到交通部公路局每部車機最高補助5萬8500元，差額部分由業者支付，預計今年底完成換裝，明年1月就能提供悠遊付、iPass、iCash等行動支付。

不過，交通局也坦言明年初上路的行動支付因程式設計與整合尚未周全，暫時只能刷全票搭車，預計明年7、8月才會結合市民卡2.0提供乘車優惠。