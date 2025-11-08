獨／竹北家樂福熄燈後首次標租流標 有業者建議分層標租

位於新竹縣竹北市、營運近28年的家樂福竹北店上月正式熄燈，為當地零售市場留下大型空置商用空間。新竹縣政府昨日辦理公開標租作業，吸引多家業者到場，包括大型賣場、餐飲與複合商業品牌等，但由於市場仍在評估投資風險，業者間互相觀望，最終無人出標。有業者建議可採「分層標租」，降低單一企業承租整棟的經營務壓力。

竹北家樂福自1996年起進駐、營運至今年，長期是竹北與周邊地區民眾的採購據點，亦承載不少居民的生活記憶。消息傳出後，不少民眾表示感到錯愕與不捨，同時也高度關注未來將由誰接手、又會帶來何種商業模式。

該建築屋齡近30年，目前規畫釋出1至3樓樓層公開標租，總樓層面積為1萬3335平方公尺，縣府期望引進單一業者整體規畫經營，不僅是1到3樓，戶外廣告看板也能一併整合，並透過重新拉皮讓大樓成為新的地標。未來招商將朝多角化方向發展，場內空間有機會重新規畫。

新竹縣政府交旅處昨日辦理公開標租作業，吸引知名大型賣場、連鎖餐飲與複合式商業品牌到場關注。然而，考量目前市場景氣，加上營運成本，最終卻無人出標。現場也有業者提出具體建議，希望縣府改採「分層標租」方式，降低經營風險。

業界人士指出，此類大型商用物件的公開標租，第一次開標無人出標屬常見情況。企業通常會等待進一步調整租金或放寬招商條件後，才會正式提出投標。