快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／竹北家樂福熄燈後首次標租流標 有業者建議分層標租

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北家樂福營運至今28年，近期已經熄燈。圖／本報資料照片
新竹縣竹北家樂福營運至今28年，近期已經熄燈。圖／本報資料照片

位於新竹縣竹北市、營運近28年的家樂福竹北店上月正式熄燈，為當地零售市場留下大型空置商用空間。新竹縣政府昨日辦理公開標租作業，吸引多家業者到場，包括大型賣場、餐飲與複合商業品牌等，但由於市場仍在評估投資風險，業者間互相觀望，最終無人出標。有業者建議可採「分層標租」，降低單一企業承租整棟的經營務壓力。

竹北家樂福自1996年起進駐、營運至今年，長期是竹北與周邊地區民眾的採購據點，亦承載不少居民的生活記憶。消息傳出後，不少民眾表示感到錯愕與不捨，同時也高度關注未來將由誰接手、又會帶來何種商業模式。

該建築屋齡近30年，目前規畫釋出1至3樓樓層公開標租，總樓層面積為1萬3335平方公尺，縣府期望引進單一業者整體規畫經營，不僅是1到3樓，戶外廣告看板也能一併整合，並透過重新拉皮讓大樓成為新的地標。未來招商將朝多角化方向發展，場內空間有機會重新規畫。

新竹縣政府交旅處昨日辦理公開標租作業，吸引知名大型賣場、連鎖餐飲與複合式商業品牌到場關注。然而，考量目前市場景氣，加上營運成本，最終卻無人出標。現場也有業者提出具體建議，希望縣府改採「分層標租」方式，降低經營風險。

業界人士指出，此類大型商用物件的公開標租，第一次開標無人出標屬常見情況。企業通常會等待進一步調整租金或放寬招商條件後，才會正式提出投標。

對此，新竹縣政府交旅處長陳盈州回應，該地點位於竹北市精華區，被視為黃金地段，日前已有多家企業主動來電洽詢。縣府後續將邀集有意願的廠商了解需求後，及評估分樓層，再重新公告標租。

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店在10月底熄燈。圖／本報資料照片
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店在10月底熄燈。圖／本報資料照片
新竹縣竹北家樂福營運至今28年，近期已經熄燈，家樂福的牆面廣告都已撤下。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北家樂福營運至今28年，近期已經熄燈，家樂福的牆面廣告都已撤下。記者郭政芬／攝影

竹北 家樂福

延伸閱讀

超驚喜！鋼琴巨擘理查．克萊德門11月30日竹北戶外開演

家樂福1萬放大術來了！儲值1萬變1萬1 限量千名搶登記、咖啡買50送50

韓籍啦啦隊女神現身竹北燒肉店 2場見面會吸粉絲朝聖

台大竹北校區閒置 民代批錯失AI契機、學者斥先徵後想致地荒廢

相關新聞

獨／竹北家樂福熄燈後首次標租流標 有業者建議分層標租

位於新竹縣竹北市、營運近28年的家樂福竹北店上月正式熄燈，為當地零售市場留下大型空置商用空間。新竹縣政府昨日辦理公開標租...

桃園公車全面汰換車機 明年1月起支援行動支付

桃園1名公車司機日前為車資爭議打傷學生各界譁然，公車多元支付方式不足也成話題，民代認為問題未解，類似情況恐一再重演，促市...

傳統市場型態多樣 桃園民代：納風險管理

傳統市場型態多樣，除了公私與內、外攤商區別，還有一樓是店面、二樓是住家情況，管理困難，萬一發生火災，恐增救災難度，民代認...

桃園南門市場大火斷攤商生計 張善政：春節前復業

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對...

桃園南門市場大火災後第2天 受害攤商建議就近開張

桃園南門市場前夜遭祝融，燒毀公有市場內51個攤位，上百攤位受波及，公有南門市場自治會今召開「災後緊急協商自救會議」，會長...

桃園南門市場大火 張善政：目標明年春節前讓攤商能做生意

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。