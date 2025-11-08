聽新聞
0:00 / 0:00

桃園南門市場大火斷攤商生計 張善政：春節前復業

聯合報／ 記者陳俊智陳恩惠／桃園報導
桃園南門市場大火造成一百多個攤位無法營業，市長張善政喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」。圖／聯合報系資料照片
桃園南門市場大火造成一百多個攤位無法營業，市長張善政喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」。圖／聯合報系資料照片

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對此，市府近日密集開會，目前盤點出4個臨時據點，市長張善政昨在議會備詢也喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」。

市府初步調查，這場大火疑似是南門公有市場周邊私人攤商電力系統超載，導致電線迴路過熱走火，火勢由外而內延燒，造成公有市場內50多個攤位毀損，另有100多個攤位無電可用。

公有南門市場自治會昨與市府官員開會，會長鄭秀美率先提出安置建議，盼就近於南門公園搭棚暫營生，避免基本客群流失，待原址修復再遷回；桃園市議員陳美梅、詹江村、張碩芳、黃婉如、余信憲、黃家齊、于北辰都到場關切，議員黃瓊慧、許家睿和李宗豪則在議會督促市府加速。

針對民眾心聲與民代意見，張善政喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」，副市長王明鉅則補充「已有具體方案，部分攤商甚至有望原地復業」。

王明鉅表示，有些攤位未被大火波及，只是暫時無電可用，待台電人員檢修確保電力系統安全無虞，就能恢復營業，而被大火波及到的攤位除了電力系統問題，還要進一步檢視建築結構是否安全無虞才能決定，如果修復所需的時間長，市府也會尋找合適地點安置攤商。

經發局長張誠表示，目前盤點的中繼市場有南門市場旁的南門公園、文化街、新永和市場與文昌公園對面停車場（新民大樓基地）。其中，新永和市場有現成的水電設施與管理團隊，攤商若選擇此處做為暫時安置地，復業時間最短，但目前尚未與攤商討論出最終結果。

攤商 王明鉅 張善政 中繼市場 詹江村 黃瓊慧

延伸閱讀

桃園南門市場大火 張善政：目標明年春節前讓攤商能做生意

桃園南門市場大火 民進黨議員籲市府全面盤點攤商消防安全、電線設備

60年歷史南門市場大火燒掉三分之二 張善政今早到場：全力協助攤商

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

相關新聞

桃園南門市場大火斷攤商生計 張善政：春節前復業

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對...

傳統市場型態多樣 桃園民代：納風險管理

傳統市場型態多樣，除了公私與內、外攤商區別，還有一樓是店面、二樓是住家情況，管理困難，萬一發生火災，恐增救災難度，民代認...

桃園南門市場大火災後第2天 受害攤商建議就近開張

桃園南門市場前夜遭祝融，燒毀公有市場內51個攤位，上百攤位受波及，公有南門市場自治會今召開「災後緊急協商自救會議」，會長...

桃園南門市場大火 張善政：目標明年春節前讓攤商能做生意

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對...

桃園南門市場大火燒毀51攤 拚農曆年前恢復營業

桃園南門市場前夜遭祝融，燒毀51攤位、上百攤遭波及，市場自治會今召開「災後緊急協商自救會議」盼盡速恢復營生並代位求償，市...

苗栗監理業務籌畫增設「苗北據點」 就近申辦好方便

苗栗縣政府因應苗北地區居民就近辦理監理業務的需求，將在竹南、頭份交界處的縣府苗北辦公室「上德匯」提供場地讓新竹區監理所設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。