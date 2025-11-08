桃園南門市場大火斷攤商生計 張善政：春節前復業

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對此，市府近日密集開會，目前盤點出4個臨時據點，市長張善政昨在議會備詢也喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」。

市府初步調查，這場大火疑似是南門公有市場周邊私人攤商電力系統超載，導致電線迴路過熱走火，火勢由外而內延燒，造成公有市場內50多個攤位毀損，另有100多個攤位無電可用。

公有南門市場自治會昨與市府官員開會，會長鄭秀美率先提出安置建議，盼就近於南門公園搭棚暫營生，避免基本客群流失，待原址修復再遷回；桃園市議員陳美梅、詹江村、張碩芳、黃婉如、余信憲、黃家齊、于北辰都到場關切，議員黃瓊慧、許家睿和李宗豪則在議會督促市府加速。

針對民眾心聲與民代意見，張善政喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」，副市長王明鉅則補充「已有具體方案，部分攤商甚至有望原地復業」。

王明鉅表示，有些攤位未被大火波及，只是暫時無電可用，待台電人員檢修確保電力系統安全無虞，就能恢復營業，而被大火波及到的攤位除了電力系統問題，還要進一步檢視建築結構是否安全無虞才能決定，如果修復所需的時間長，市府也會尋找合適地點安置攤商。

經發局長張誠表示，目前盤點的中繼市場有南門市場旁的南門公園、文化街、新永和市場與文昌公園對面停車場（新民大樓基地）。其中，新永和市場有現成的水電設施與管理團隊，攤商若選擇此處做為暫時安置地，復業時間最短，但目前尚未與攤商討論出最終結果。