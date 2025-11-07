桃園南門市場大火災後第2天 受害攤商建議就近開張

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園公有南門市場自治會會長葉秀美率先提出就近在南門公園搭棚暫時安置營生的建議，經發局副局長陳炳仲則說，若在南門公園安置，將有法規限制與結構安全的挑戰。記者陳恩惠／攝影
桃園南門市場前夜遭祝融，燒毀公有市場內51個攤位，上百攤位受波及，公有南門市場自治會今召開「災後緊急協商自救會議」，會長葉秀美率先提出安置建議，盼就近於南門公園搭棚暫營生，待原址修復再遷回，市府經發局副局長陳炳仲提供聯繫專案窗口，也請攤商彙整意見後評估可行性方案。

葉秀美認為，市府尋求臨時安置點時，應考量攤商的基礎客群已然穩定，不宜因搬遷太遠而流失，選擇一處靠近原地點的位置，能避免更多爭議，因此一街之隔的南門公園列為優先選擇，在臨街空地搭建臨時帳棚，等市場修復後再搬回原攤位。

陳炳仲表示，若就近於南門公園安置，將有法規限制與結構安全的挑戰，由於公園屬特定用地，必須設法突破現有法律，才能進行此類設施的設置；若在公園搭臨時建物，打地基恐將地下停車場天花板打穿，已同步找交通局與結構技師進行計算，評估此方案結構安全可行性。

另個方案就是原址拆除鐵皮整地使用，在完成新建鐵皮屋之前，仍會以搭建帳篷、提供臨時用電與水源等簡便方式讓攤商先行營運，但在進行新建鐵皮的過程中，定會出現「穿著衣服改衣服」的不便情形，希望彙整意見，盡速協助災後復原。

對於市府提出在南華街某停車場或新永和市場的停車場二處中繼地點，攤商們認為離南門市場太遠，不適合。記者陳恩惠／攝影
