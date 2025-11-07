桃園南門市場大火災後第2天 受害攤商建議就近開張

桃園南門市場前夜遭祝融，燒毀公有市場內51個攤位，上百攤位受波及，公有南門市場自治會今召開「災後緊急協商自救會議」，會長葉秀美率先提出安置建議，盼就近於南門公園搭棚暫營生，待原址修復再遷回，市府經發局副局長陳炳仲提供聯繫專案窗口，也請攤商彙整意見後評估可行性方案。

葉秀美認為，市府尋求臨時安置點時，應考量攤商的基礎客群已然穩定，不宜因搬遷太遠而流失，選擇一處靠近原地點的位置，能避免更多爭議，因此一街之隔的南門公園列為優先選擇，在臨街空地搭建臨時帳棚，等市場修復後再搬回原攤位。

陳炳仲表示，若就近於南門公園安置，將有法規限制與結構安全的挑戰，由於公園屬特定用地，必須設法突破現有法律，才能進行此類設施的設置；若在公園搭臨時建物，打地基恐將地下停車場天花板打穿，已同步找交通局與結構技師進行計算，評估此方案結構安全可行性。