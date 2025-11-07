桃園南門市場大火 張善政：目標明年春節前讓攤商能做生意

桃園市南門市場大火影響多家攤商生計，眼看3個月後就農曆過年，不少人嘆年關難過，不分黨派議員都替攤商請命，希望市府協助；對此，市府近日密集開會，目前盤點出4個臨時據點，市長張善政今在議會備詢也喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」。

市府初步調查，這場大火疑似是南門公有市場周邊私人攤商電力系統超載，導致電線迴路過熱走火，火勢由外而內延燒，造成公有市場內50多個攤位毀損，另有100多個攤位因電線、電力系統還在檢修而無電可用。

市場攤商今組自救會與市府官員開會，除了反映沒電無法做生意，也希望盡快修復火災受損攤位；桃園市議員陳美梅、詹江村、張碩芳、黃婉如、余信憲、黃家齊、于北辰今參與會議討論，要求市府重視攤商權益並設單一窗口簡化行政作業程序，議員黃瓊慧、許家睿和李宗豪則在議會指農曆春節只剩3個多月，相關作業不能拖。

針對民眾心聲與民代意見，張善政今在議會備詢喊出「目標明年春節前讓攤商可以做生意」，副市長王明鉅則補充「已有具體方案，部分攤商甚至有望原地復業」。

王明鉅表示，有些攤位未被大火波及，只是暫時無電可用，待台電人員檢修確保電力系統安全無虞，就能恢復營業，而被大火波及到的攤位除了電力系統問題，還要進一步檢視建築結構是否安全無虞才能決定，如果修復所需的時間長，市府也會尋找合適地點安置攤商。