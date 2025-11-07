桃園南門市場大火燒毀51攤 拚農曆年前恢復營業

桃園南門市場前夜遭祝融，燒毀51攤位、上百攤遭波及，市場自治會今召開「災後緊急協商自救會議」盼盡速恢復營生並代位求償，市府經發局列席回應，今同步啟動建築物結構、水電安全檢查，一周內讓未受影響攤商先開業，力拼受災攤商農曆年前恢復營業。

公有自治會長鄭秀美說，一把火燒光大家的生計，希望市府、民代能替受害攤商爭取財損的補償與求償、盡快恢復營生，讓大家在過年前能有收入；她抱怨文化街上的私人攤販相關單位一直未整頓取締，消防安全也不完善，瓦斯桶、雜物亂堆消防栓前，阻礙逃生，這次也因外面私人攤販電線走火釀禍，讓我們公有攤商飽受無妄之災，盼公權力介入管理。

經發局副局長陳炳仲說明，市府最高原則「讓所有攤商盡快可以復業」，今同步展開建築物結構與水電安全檢查，力求受災攤商能在農曆年前恢復營業；由於火災現場鑑識通常需時一個月，市府已加速時程，將火調時間縮短至7天，也能盡快釐清保險賠償事宜，讓後續復業工作加速進行。

陳指出，為確保攤商復業安全，市府同步啟動「水電安全檢查」及「結構安全體檢」兩大檢查工作，上午水電工及台電人員對市場進行整體的用電檢查，盡快恢復用電；下午結構技師與建築師到南門市場，對建築物進行初步體檢，安全也是所有復業計畫的先決條件。

他表示，南門市場受損情況分兩大類，將採取差異化的處理方式進行，一是未受損或結構未被燒到的攤位，在確保建築結構安全無虞後，請台電立刻復電，讓攤商盡快進場清理環境，先行營業。

二是受損嚴重的51攤，嚴重受損的攤位復業方案較為複雜，仍需取決於結構檢視結果，支撐建物鋼架受損部位是否還能使用，若判斷有危險，市府必須啟動第二階段的拆除工作。

為了讓攤商能盡快復業，市府評估「中繼」與「臨時復業」兩大方案，前者需協助找到適當的中繼地點規劃攤位，恐需耗費時間，若無法接受中繼方案，可考慮將燒毀鐵皮結構拆除後，復原場地，採用簡易式的帳篷、搭配桌椅，設法提供基本水電，以臨時方法讓攤商先做生意。