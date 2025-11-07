苗栗監理業務籌畫增設「苗北據點」 就近申辦好方便

苗栗縣政府因應苗北地區居民就近辦理監理業務的需求，將在竹南、頭份交界處的縣府苗北辦公室「上德匯」提供場地讓新竹區監理所設置「苗北監理服務據點」，方便苗北居民辦理老人換照等事宜，但驗車、考照等需要場地的業務，未來可能仍須靠監理站巡迴下鄉服務時辦理。

苗栗縣交通工務處指出，縣長鍾東錦特別指示交工處積極尋找合適場域，提供縣府苗北辦公室的場地給新竹區監理所設置監理服務據點，方便苗北鄉親，全案經與監理所進行協商會議，出席的立委助理、竹南鎮及 頭份市公所、代表會及地方議員多人都表達地方的需求，期待未來能免除前往苗栗監理站的舟車勞頓，就近提供苗北民眾申辦相關監理業務。

交工處表示，協商會作成決議，其中有關高齡換照體檢業務，監理所原本在每個月第一、第三周的周四上午9時至11時在頭份市衛生所辦理，將來所有鄉親都可就近於住家附近的衛生所完成體檢後，再視方便的時間去苗栗監理站或竹南鎮公園二街15號1樓苗栗縣政府苗北辦公室（上德匯）辦理換照。不過，監理所礙於人力不足，同意未來遷至「上德匯 」，但目前設於頭份市公所內的2個監理業務櫃台將停止，改在上德匯提供服務，也是兩個櫃台，這部分出席的地方人士表達可以接受的立場。

目前在頭份市公所內的監理服務櫃台，每月第一、第三周的周四下午1到3點提供服務，上午9至11點則在頭份市衛生所提供服務，也就是每個月有2天在頭份提供服務，提供民眾洽辦簡易監理業務，如行照換補發、住居所地址變更登記、普通重型機車報廢、汽燃費繳納、駕照換補發、日文譯本申請、職業駕照審驗、交通違規強制險繳納、部分違規項目罰鍰繳納；另外涉及驗車、動保設定、過戶、牌照稅等業務項目則無法當場受理。礙於監理所及監理站人力不足，無法配合每周5天的上班時間都進駐服務。

交工處長古明弘表示，協商會後續，縣府與新竹區監理所將擇日辦理現勘位於竹南運動公園對面的「上德匯」場址，商討相關設備建置及場域佈置需求等進駐問題，最終籌備期程將於現勘後確認，再由苗栗縣政府及交通部公路局新竹區監理所對外說明及揭牌啟用。

此外，鑑於亦捷月前發生班車集體停駛的事件，由於無預警，使得各站乘客痴痴等，卻不知班車已取消。古明弘說，發生此事後，縣府要求業者務必將停駛時段提前公告，透過縣府管道先知會鄉親，目前監理所、亦捷客運業者及縣府都達成共識，周一至周五的班次務必保持穩定，周六、日再輪休停班，可讓縣府提前將停班日期公告鄉親周知。

古明弘表示，這段期間要特別感謝立委邱鎮軍、陳超明及沈發惠關心並邀集相關單位協調推動設置據點事宜。縣府將持續與交通部公路局新竹區監理所協調，期盼能盡早完成規畫與設置，讓苗北地區民眾享有更便捷、親民的監理服務。